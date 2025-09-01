dalivali.bg
София
сега Разкъсана облачност 23°
13 Разкъсана облачност 24°
14 Разкъсана облачност 25°
15 Разкъсана облачност 26°
16 Разкъсана облачност 26°
Последни
новини
Разкъсана облачност
Космическо време
България

Катастрофата със семейство край Монтана: Мъжът загина, а децата му са с опасност за живота

Двете момчета са в реанимацията на монтанската болница

Рени Христова

Публикувано в  12:16 ч. 01.09.2025 г.

Двама души загинаха при две различни катастрофи на международния път Е-79 между Видин и София. Инцидентите са на територията на областите Враца и Монтана. При един от тях пострада тежко семейство с две деца.

Около 20 ч. в последния ден на август. Лек автомобил с четирима пътници се движи в посока Видин, а в насрещното платно идва камион камион. В района на село Смоляновци, при остър завой и на мокра настилка, следва челен удар. Участъкът е известен с високата концентрация на ПТП-та.

Снимка: bTV

В колата пътува семейство от Силистренско – мъж, жена и синовете им на 15 г. и на 21 г. Мъжът е загинал, малко след хоспитализацията му.

4-членно семейство пострада тежко при челен сблъсък между кола и камион

Жената е в отделението по хирургия, а децата ѝ са в реанимация с опасност за живота, съобщиха от болницата за bTV.  Едното момче е с гръдна и много тежка коремна травма, има и фрактура на двете ръце. Другото момче е с черепно-мозъчна и с тежка коремна травма.

Само за няколко минути в района на катастрофата, екип на bTV стана свидетел на няколко опасни изпреварвания на камиони, при непрекъсната осева линия.

Снимка: bTV

Експертът Симеон Искренов от Европейския център за транспортни политики коментира, че маркировката или липсва, или ако се вижда, се вижда само през деня. Според него пътните знаци са с изтекла годност.

Тежка катастрофа на път Е79 при с. Смоляновци

Попитахме Пътната агенция предвижда ли се допълнително обезопасяване на пътя, възстановяване на линейната маркировка или други ремонти. Все ще оттам няма отговор. По данни на полицията шофьорът на камиона е румънски гражданин, пробите му за алкохол са отрицателни.

Снимка: bTV

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Венета Райкова е новият водещ на „Преди обед“

Венета Райкова е новият водещ на „Преди обед“
Почти половин София остава без топла вода до 9 септември заради голям ремонт

Почти половин София остава без топла вода до 9 септември заради голям ремонт
Турски гражданин e починал на ГКПП „Капитан Андреево“ заради забавена линейка (ВИДЕО)

Турски гражданин e починал на ГКПП „Капитан Андреево“ заради забавена линейка (ВИДЕО)
Починалият на границата ни турски гражданин: Българските медици само са констатирала смъртта му

Починалият на границата ни турски гражданин: Българските медици само са констатирала смъртта му
Катастрофата край Враца: Един е загинал, а двама души са с тежки травми

Катастрофата край Враца: Един е загинал, а двама души са с тежки травми

Тази сутрин
Снимка: Д-р Донка Байкова: Оцелявали сме, защото сме яли бобова храна с хляб - структура, подобна на месото
Д-р Донка Байкова: Оцелявали сме, защото сме яли бобова храна с хляб - структура, подобна на месото
Снимка: Дарение на вода за Плевен – защо беше забавено?
Дарение на вода за Плевен – защо беше забавено?
Снимка: Среща с Георги Господинов на „Аполония“ в Созопол
Среща с Георги Господинов на „Аполония“ в Созопол
Лице в лице
Снимка: Профилактика на сърцето: кои са сигналите, на които трябва да обърнем внимание?
Профилактика на сърцето: кои са сигналите, на които трябва да обърнем внимание?
Снимка: Красимир Вълчев: Добавяме повече практически задачи, които ще включват сравнително базови знания от природните науки
Красимир Вълчев: Добавяме повече практически задачи, които ще включват сравнително базови знания от природните науки
Снимка: Малина Крумова за промените в закона за движение по пътищата
Малина Крумова за промените в закона за движение по пътищата
Тази събота и неделя
Снимка: "Рестарт": От маркетинг мениджър до производител на ароматизирани свещи
"Рестарт": От маркетинг мениджър до производител на ароматизирани свещи
Снимка: Не пропускайте "Ергенът: Любов в рая" на 1 септември от 21.30 часа по bTV
Не пропускайте "Ергенът: Любов в рая" на 1 септември от 21.30 часа по bTV
Снимка: Силна буря в Кюстендил
Силна буря в Кюстендил
120 минути
Снимка: "120 минути" - от 7 септември отново по bTV!
"120 минути" - от 7 септември отново по bTV!
Снимка: В главната роля: д-р Георги Стаменов
В главната роля: д-р Георги Стаменов
Снимка: Анализ: Защо хиляди българи отново излязоха на протест
Анализ: Защо хиляди българи отново излязоха на протест