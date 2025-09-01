Катастрофата със семейство край Монтана: Мъжът загина, а децата му са с опасност за живота

Двама души загинаха при две различни катастрофи на международния път Е-79 между Видин и София. Инцидентите са на територията на областите Враца и Монтана. При един от тях пострада тежко семейство с две деца.

Около 20 ч. в последния ден на август. Лек автомобил с четирима пътници се движи в посока Видин, а в насрещното платно идва камион камион. В района на село Смоляновци, при остър завой и на мокра настилка, следва челен удар. Участъкът е известен с високата концентрация на ПТП-та.

Снимка: bTV

В колата пътува семейство от Силистренско – мъж, жена и синовете им на 15 г. и на 21 г. Мъжът е загинал, малко след хоспитализацията му.

Жената е в отделението по хирургия, а децата ѝ са в реанимация с опасност за живота, съобщиха от болницата за bTV. Едното момче е с гръдна и много тежка коремна травма, има и фрактура на двете ръце. Другото момче е с черепно-мозъчна и с тежка коремна травма.

Само за няколко минути в района на катастрофата, екип на bTV стана свидетел на няколко опасни изпреварвания на камиони, при непрекъсната осева линия.

Снимка: bTV

Експертът Симеон Искренов от Европейския център за транспортни политики коментира, че маркировката или липсва, или ако се вижда, се вижда само през деня. Според него пътните знаци са с изтекла годност.

Попитахме Пътната агенция предвижда ли се допълнително обезопасяване на пътя, възстановяване на линейната маркировка или други ремонти. Все ще оттам няма отговор. По данни на полицията шофьорът на камиона е румънски гражданин, пробите му за алкохол са отрицателни.

Снимка: bTV

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase