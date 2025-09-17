След кървавия бой на летището в София през миналия уикенд, съдът пусна на свобода срещу гаранция мъжа, ударил друг пътник с бутилка по главата. По информация на bTV, кървавата свада се разиграва заради стек с цигари.

След изтичане на 72-часовото му задържане, нападателят е на свобода срещу гаранция от 1200 лв. Обвиняемият е на 54 г., с чисто съдебно минало.

Наблюдаващият прокурор Николай Николаев посочи, че боят е станал, защото пострадалият е взел последния стек с цигари.

„Разследването е в съвсем начален етап, ние не сме изяснили по съвсем категоричен начин кой е предизвикал свадата. Назначена е видео-техническа експертиза, имаме записи, които онагледяват случая“, обясни прокурорът.

По думите му към момента обвинението е за причинена средна телесна повреда. Назначена е медицинска експертиза и е възможно да се стигне до по-тежка квалификация. Държавното обвинение вече е поискало обвиняемият да бъде задържан под стража.

Протест вече е внесен. Обвиняемият има забрана да напуска пределите на страната.

