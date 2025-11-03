Отлага се официалното въвеждането на забраната за телефони в училище. Това стана ясно от думите на просветния министър Красимир Вълчев.

Пред bTV той прогнозира, че мярката ще се приложи евентуално с приемането на второ четене на промените в Закона за предучилищното и училищно образование. Към момента над 1/3 от учебните заведения у нас все пак са въвели доброволно ограниченията.

В основното училище във врачанското село Търнава мярката "без телефон" за 150-те възпитаници действа безотказно вече втора година.

"С идването в училище учениците си оставят телефона в кутията – пети, шести и седми клас. Даже сега повече си общуват, говорят си, забавляват се", коментира Десислава Лашовска, преподавател.

В началния курс с одобрението на родителите устройствата дори не се носят.

"Наистина е много трудно, дори вкъщи да се справим с телефоните, мисля, че в училище не им трябват телефони по никакъв начин да ги разсейват", казва Петранка Орлинова, родител на четвъртокласник.

Оказва се, че в града е по-лесно да се заобикалят ограниченията, особено от по-големите ученици, споделя седмокласничката Йоана Йотова от Бяла Слатина.

"Много ученици го правят това, какво казват, като влязат, а, ние нямаме телефони, не искат да си го дават или лъжат, че не са си го взели", коментира Йоана Йотова, седмокласничка.

В момента омбудсманът Велислава Делчева проучва нагласите сред младите хора. Според нея подобна забрана означава ограничаване на достъпа им до информация.

"Моето лично мнение е, че забраните при младите хора не биха могли да свършат работа, за мен е по-важно да има правила, те да са ясни и да бъдат спазвани", казва Велислава Делчева, омбудсман на Република България.

"Обикновено телефоните се използват за някакъв вид игри, за разходка из социалната мрежа или в тик-ток, което по никакъв начин не помага на образователния процес", коментира Евгени Ангелов, директор на училище.

Според образователния министър макар над 800 училища вече да са въвели забраната, очакването тя да се приеме и със закон от този месец, няма да се сбъднат.

"По-скоро реалистично е да очакваме, че през януари месец ще се приеме. По-важното е обаче дали учениците ги ползват през останалото време извън училище, щото ние ще ги забраним в училище, но ако те продължават да прекарват средно по три часа извън училище, това е за сметка на всички останали умения, пристрастява. Затова и ние отваряме темата за ползване на социални мрежи, сега дали ще стигнем до ограничения, е въпрос на разговори", коментира Красимир Вълчев, министър на образованието и науката.

Днес министърът откри физкултурен салон в село Търнава. Проектът е на стойност милион и половина лева.

