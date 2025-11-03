Очаква се през януари да влезе в сила забраната за използването на мобилни телефони в училищата с приемането на второ четене на Закона за предучилищното и училищното образование. Това каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев в село Търнава, община Бяла Слатина.

По думите му към момента, преди окончателното влизане на закона, вече около 800 училища са приели забраната по решение на училищните ръководства.

Вълчев е в Търнава за откриването на нов физкултурен салон в Основно училище „Христо Ботев“, както и за среща с учители от община Бяла Слатина.

Към момента телефоните са забранени по време на час, а предложението на Министерски съвет е да бъдат забранени на територията на училището, т.е. ще може да се ползват в края на деня или навън.

В много държави мобилните устройства по време на час са забранени, защото разсейват децата, пречат на учебния процес и развалят дисциплината. Не на последно място - има данни и за лошото въздействие на екраните върху децата.

Столичното 137 училище въвежда частична забрана за телефони през миналата година. За учениците до 7. клас тя важи през целия ден.

В края на учебния ден получават смартфоните си обратно от учителите.

Гимназистите предават телефоните си само по време на учебния час и могат да ги ползват в междучасията.

А учителите вече забелязват и първите резултати.

