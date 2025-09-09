Повдигат ново, по-тежко обвинение на 18-годишния Никола Бургазлиев, обвинен за инцидента с АТВ в „Слънчев бряг“, съобщи окръжният прокурор Георги Чинев.

Новото обвинение е за престъпление, извършено умишлено при условията на евентуален умисъл.

„То касае причиняване на смърт на едно лице и телесни повреди на повече от едно лица, като деянието е извършено след употребата на наркотични вещества“, заяви Чинев.

Предвиденото от законодателя наказание за това обвинение е лишаване от свобода от 13 до 20 години или доживотен затвор.

„Бих искал да разсея спекулациите, които се появиха в медийното пространство, че близките на Христина са срещнали бюрократически пречки във връзка с получаването на тялото. Мисля, че и те самите опровергаха подобна информация и вярвам, че те и цялото общество ще имат сетивата за усилията, които полага прокуратурата разследването по делото да се движи максимално експедитивно“, поясни окръжният прокурор.

„Основната експертиза, която е решаваща в случая, е автотехническата експертиза. Извършени са два огледа на АТВ-то. Първият е извършен в Бургас още преди да бъде транспортирано в София. След това обстойно е изследвана спирачната система“, каза Мариан Маринов, следовател от Националната следствена служба.

Очаква се експертизата след аутопсията на пострадалата за причините за настъпилата смърт.

При инцидента, който стана на 14 август, управляваното от Никола Бургазлиев АТВ удари петима души на улицата - сред тях три деца.

Най-тежко пострадаха Христина, която почина в болницата в Бургас след 21 дни в мозъчна смърт, и синът ѝ Мартин. 4-годишното момченце беше транспортирано с въздушна линейка в „Пирогов“ и все още остава в кома.

