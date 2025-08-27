Адвокатите на Никола Бургазлиев, помел петима с АТВ в Слънчев бряг, ще искат пълна техническа експертиза и повторна на кръвната проба.

Те обявиха това пред bTV часове след като прокуратурата съобщи, че експертиза показва следи от марихуана в кръвта му.

И разказаха, че катастрофа на същото място преди две години е станала със същото АТВ.

7 юни 2023 година. АТВ с номер 2144К се врязва в павилион за царевица и обръща съд с вряла вода върху Алиме Ахмед.

34-годишната жена е бременна, получава тежки изгаряния, губи детето си.

“Видях “Хамъра” да идва с бясна скорост, сложих ръце на лицето си и затворих очи. После се събудих в болницата, в реанимация. Чух пулса му, чух . …сега щях да имам дете на годинка и шест месеца …", споделя жената.

Мъжът, управлявал АТВ-то се оказва служител на фирмата , която ги отдава, и е освободен от наказателна отговорност с административно наказание.

На 14 август тази година, на същото място, Никола Бургазлиев удря петима души.

35- годишната Христина е в мозъчна смърт, а четиригодишният ѝ син Марти е транспортиран с въздушна линейка от болница в Бургас до „Пирогов“.

"Буди съмнение това, че на същото място, със същата количка се е случил инцидент през 2023 година, така че нека разследващите да си свършат работата“, заяви адв. Крум Зидаров.

Екип на bTV отиде в Слънчев бряг, но пунктът, от който тръгва АТВ- то вече е затворен.

Фирмата, отдала АТВ- то под наем е "Съмър турс ", с управител Димитър Шомилов. Регистрирана е в бургаския квартал "Лазур".

На адреса майката на собственика казва, че синът ѝ не е вкъщи.

„Те ги дават под наем и винаги ги проверяват, когато са в оборот“, коментира тя.

„Притеснен е, защото без вина виновен ще излезе“, допълва тя и посочва, че вече не работят.

18-годишният Бургазлиев , който е в ареста, твърди, че спирачките на АТВ-то отказали, а защитата му ще иска пълна техническа експертиза.

Свидетел по делото е момиче, което се качва с Никола в АТВ- то.



„Не са се снимали , не са си правили лайфове. Той ме увери, че всичко е станало толкова бързо - 3-4 секунди, това е“, коментира Галина Колева, защитник на Никола Бургазлиев.

Защитата на шофьора ще иска и втора експертиза на кръвната проба, в която според прокуратурата има наличие на марихуана.