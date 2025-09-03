Престъпление с умисъл или неумишлено деяние: Как ще преквалифицират обвинението на Никола след смъртта на Христина?

Окръжната прокуратура в Бургас ще преквалифицира обвинението срещу 18-годишния Никола Бургазлиев, който на 14 август тази година блъсна с електрически автомобил АТВ и рани петима души в Слънчев бряг.
Това ще стане, след като делото бъде изпратено от Районната в Окръжната прокуратура, тъй като тежестта на извършеното престъпление е променена.
Причина е смъртта на 35-годишната Христина Здравкова. Близки на жената потвърдиха за настъпилата смърт, след като тя повече от 2 седмици беше в критично състояние - в мозъчна смърт.
Делото срещу Никола Бургазлиев трябва да премине под наблюдението на Окръжната прокуратура в Бургас, посочва БНР. Причината е, че след смъртта на 35-годишната Христина предстои преквалификация на обвинението в по-тежко престъпление.
От Окръжната прокуратура уточниха, че ще се прецени дали преквалификацията да бъде за престъпление, осъществено в условията на евентуален умисъл, или в неумишлено деяние.
Няма конкретен срок за извършване на промяна в квалификацията на обвинението, посочват от Окръжната прокуратура в Бургас.
35-годишната Христина, три деца и охранителя на хотел бяха блъснати от АТВ, управлявано от Никола Бургазлиев в курорта Слънчев бряг.
Тежко остава и състоянието на 4-годишния син на Христина - Мартин, който беше транспортиран за лечение в болница "Пирогов".
В кръвта и урината на Никола Бургазлиев кръвна проби установи наличието на следи от употребата на марихуана.
Разследването на случая е поето от Националната следствена служба.
