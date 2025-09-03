dalivali.bg
Престъпление с умисъл или неумишлено деяние: Как ще преквалифицират обвинението на Никола след смъртта на Христина?

На 14 август тази година младежът блъсна с АТВ и рани петима души в Слънчев бряг

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  17:10 ч. 03.09.2025 г.

Окръжната прокуратура в Бургас ще преквалифицира обвинението срещу 18-годишния Никола Бургазлиев, който на 14 август тази година блъсна с електрически автомобил АТВ и рани петима души в Слънчев бряг.

Това ще стане, след като делото бъде изпратено от Районната в Окръжната прокуратура, тъй като тежестта на извършеното престъпление е променена. 

Причина е смъртта на 35-годишната Христина Здравкова. Близки на жената потвърдиха за настъпилата смърт, след като тя повече от 2 седмици беше в критично състояние - в мозъчна смърт.

Почина Христина, блъсната от АТВ в

Делото срещу Никола Бургазлиев трябва да премине под наблюдението на Окръжната прокуратура в Бургас, посочва БНР. Причината е, че след смъртта на 35-годишната Христина предстои преквалификация на обвинението в по-тежко престъпление.

От Окръжната прокуратура уточниха, че ще се прецени дали преквалификацията да бъде за престъпление, осъществено в условията на евентуален умисъл, или в неумишлено деяние.

Няма конкретен срок за извършване на промяна в квалификацията на обвинението, посочват от Окръжната прокуратура в Бургас.

35-годишната Христина, три деца и охранителя на хотел бяха блъснати от АТВ, управлявано от Никола Бургазлиев в курорта Слънчев бряг. 

Никола Бургазлиев бил с момиче на АТВ-то. Твърди, че спирачката е отказала

Тежко остава и състоянието на 4-годишния син на Христина - Мартин, който беше транспортиран за лечение в болница "Пирогов". 

В кръвта и урината на Никола Бургазлиев кръвна проби установи наличието на следи от употребата на марихуана. 

Разследването на случая е поето от Националната следствена служба.

Тагове:
