И четиримата мъже, обвинени за принуда с оръжие към 20-годишно момче, остават в ареста.

Това са д-р Станимир Хасърджиев, гръцкият модел Анастасиос Михайлидис, актьорът Росен Белов и бившият служител на Френския чуждестранен легион.

„Деянията са обществено опасни. Задържаните са обществено опасни личности. Няма опасност да се укрият. Има опасност за извършване на престъпление, предвид високата обществена опасност на деянията, в които са обвинени“, гласят мотивите на съда.

„Има обосновано предположение, че са извършили това, в което са обвинен, посочи още съдебният състав.

За гръцкия модел Анастасиос Михайлидис няма достатъчно доказателства за държане на наркотици. По отношение на д-р Станимир Хасърджиев може да се направи извод за съпричастност за държане на наркотици, посочват още от съда.

