Да преживееш години на -196 градуса: Как замразените ембриони се превръщат в бебета?
Доц. Ангел Кунчев: Аз ще се имунизирам срещу грип, но не и срещу COVID

Евдокия Манева за пожара в бившата рафинерия край Плевен: За местните жители това е катастрофа

Къде няма да има вода в София на 25 септември?

„Не се диша, носим маски“: В Плевенско се опасяват от екологична катастрофа след пожара в „Плама“

„Запали дрехата на майка ми, тя почина в болницата“: Жители на Бухово на протест срещу агресивен съсед

„Страх ни е, че ще остане така“: Недовършен ремонт на улица в Добрич изкара жителите на протест

Росен Желязков: Задълбочаваме сътрудничеството с Виетнам в социалната сфера

Проучване на редкоземни метали: Желязков подписа меморандум с университет в Северна Дакота

Италия каза какво е условието, за да признае Палестинската държава
Гореща политическа есен: Анализ на доц. Георги Лозанов и Нидал Алгафари

Двамата експерти обсъдиха и езика, който политиците ни използват

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  09:09 ч. 24.09.2025 г.

Софийският апелативен съд остави за постоянно в ареста варненския кмет Благомир Коцев. Изданието „Политико“ разпространи информацията, че ReNew (групата на либералите в Европейския парламент) настояват да бъдат замразени плащанията за България тъкмо заради производството срещу Коцев.

Става въпрос за над 650 млн. евро от Механизма за възстановяване и устойчивост, които са обвързани именно с реформи в области като демокрацията и върховенството на закона, се казва в материала.

Тази и още политически теми в студиото на „Тази сутрин“ коментираха доц. Георги Лозанов, бивш председател на СЕМ и медийният експерт и политическият PR Нидал Алгафари.

Благомир Коцев остава в ареста

Те обсъдиха и езика, който политиците ни използват. Софийската градска прокуратурата е сезирана да разследва депутата от ДПС-НН Делян Пеевски за хулиганство, което се „отличава с изключителен цинизъм и дързост“.

Сигналът е подаден от бившия председател на Софийския районен съд, сега адводат, Методи Лалов и сдружение БОЕЦ. В аргументите си обръщат внимание на изключително агресивното вербално поведение, което „нарушава и общественият ред и изразява явно неуважение към обществото“. Конкрерният повод е сцената пред партийния дом миналия четвъртък.

„По тяхната логика, целокупният български народ трябва да е в затвора за такова нещо. Защото ние се псуваме като каруцари. Излезте да покарате с колата 15 минути около НДК и ще видите какво нещо е“, каза Алгафари.

Социолози и журналисти в студиото на бТВ: Как се стигна до размяната на реплики между Асен Василев и Делян Пеевски?

Според Лозанов има „тъждество между език и мисъл“. „В тази реч на г-н Пеевски има две особености. Че тонът е лош – това е несъмнено. Тя насочва язвително към зоната на частния живот, като намеква за сексуална ориентация и сексуални връзки на двама лидери от ПП, което е от репертоара на жълто-компроматните медии“, допълни той.

В тази връзка бившият председател на СЕМ попита дали сюжетите в тези медии не са политически продиктувани. Лозанов каза още, че изказването на Пеевски звучи заплашително.

Според Алгафари, силните думи на политика са плод на емоции, а лидерът на ДПС-НН е бил провокиран да избухне заради обиди към него, които са останали незабелязани от масовия зрител.

Целия анализ на политическата ситуация у нас на дамата експерти вижте във видеото!

