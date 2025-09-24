Гореща политическа есен: Анализ на доц. Георги Лозанов и Нидал Алгафари

Софийският апелативен съд остави за постоянно в ареста варненския кмет Благомир Коцев. Изданието „Политико“ разпространи информацията, че ReNew (групата на либералите в Европейския парламент) настояват да бъдат замразени плащанията за България тъкмо заради производството срещу Коцев.

Става въпрос за над 650 млн. евро от Механизма за възстановяване и устойчивост, които са обвързани именно с реформи в области като демокрацията и върховенството на закона, се казва в материала.

Тази и още политически теми в студиото на „Тази сутрин“ коментираха доц. Георги Лозанов, бивш председател на СЕМ и медийният експерт и политическият PR Нидал Алгафари.

Те обсъдиха и езика, който политиците ни използват. Софийската градска прокуратурата е сезирана да разследва депутата от ДПС-НН Делян Пеевски за хулиганство, което се „отличава с изключителен цинизъм и дързост“.

Сигналът е подаден от бившия председател на Софийския районен съд, сега адводат, Методи Лалов и сдружение БОЕЦ. В аргументите си обръщат внимание на изключително агресивното вербално поведение, което „нарушава и общественият ред и изразява явно неуважение към обществото“. Конкрерният повод е сцената пред партийния дом миналия четвъртък.

„По тяхната логика, целокупният български народ трябва да е в затвора за такова нещо. Защото ние се псуваме като каруцари. Излезте да покарате с колата 15 минути около НДК и ще видите какво нещо е“, каза Алгафари.

Според Лозанов има „тъждество между език и мисъл“. „В тази реч на г-н Пеевски има две особености. Че тонът е лош – това е несъмнено. Тя насочва язвително към зоната на частния живот, като намеква за сексуална ориентация и сексуални връзки на двама лидери от ПП, което е от репертоара на жълто-компроматните медии“, допълни той.

В тази връзка бившият председател на СЕМ попита дали сюжетите в тези медии не са политически продиктувани. Лозанов каза още, че изказването на Пеевски звучи заплашително.

Според Алгафари, силните думи на политика са плод на емоции, а лидерът на ДПС-НН е бил провокиран да избухне заради обиди към него, които са останали незабелязани от масовия зрител.

