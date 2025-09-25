След големия пожар в района на рафинерията "Плама" край Плевен – вятърът разпалва нови терени. От Регионалната екоинспекция освен прокуратурата са сезирали и Главна дирекция "Национална полиция".

"В момента обстановката е нормална, всички показатели с в нормите. Данните са от мобилната станция за качеството на въздуха в село Ясен. Тази сутрин няма завишения дори при фините прахови частици, които в предишните дни бяха с пикови стойности. А ситуацията в блатата край село Дисевица, които все още тлеят и откъдето тръгна пожарът, се следи непрекъснато", коментират служители.

Направени са снимки с дрон и се вижда, че в зоната почти вече няма тлеене.

"Притеснява ме вятърът", казва кметицата на Ясен Марияна Иванова.

Кметовете на засегнатите от обгазяването села също дежурят.

"Всички институции трябва да бъдат ангажирани да бъде намерен извършителят на това деяние, да не се допуска това да се случи, това си беше бедствие", коментира Марияна Иванова.

Заблатените зони попадат в НАТУРА 2000.

"По принцип е забранено паленето на сухи треви и растителност в тази защитена зона, това се еутрофни езера и всичката растителност и животните, които живеят там, са предмет на опазване", казва Зорница Йоткова.

А местните се опасяват, че пожарът цели ограниченията по НАТУРА 2000 да отпаднат и да се разчисти територия с цел изграждане на соларен парк.

"Прокуратурата разследва, но обикновено при пожар уликите изгарят и няма да намерят причинителя на пожара, но той не е случаен", казва Светлозар Хаджиев.

Към момента от Регионалната инспекция не са склонни да разрешат запръстяване на все още тлеещите защитени територии.

