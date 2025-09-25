Едва на шестия ден от големия пожар в района на рафинерията „Плама“ край Плевен, ековластите констатираха – всички стойности на въздуха са в нормите.
Данните от предходните дни показаха драстично завишение на фините прахови частици. Застрашени бяха три села с пет хиляди души население.
Огънят тръгна от блатата край село Дисевица. Все още има тлеещи огнища, а вятърът допълнително ги разпалва.
Тъй като районът попада в НАТУРА 2000, предложението на кметовете за запръстяване на блатата е отхвърлено от Регионалната екоинспекция, която препоръча на властите да търсят алтернативни методи за ликвидиране на тлеенето.
„Това се еутрофни езера и всичката растителност и животните, които живеят там, са предмет на опазване“, каза Зорница Йоткова, директор на РИОСВ – Плевен.
„Всички институции трябва да бъдат ангажирани да бъде намерен извършителят на това деяние, да не се допуска това да се случи отново, това си беше бедствие“, коментира кметът на с. Ясен Марияна Иванова.
