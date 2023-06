Столичният общински съвет гласува званието „Почетен гражданин на София" да бъде присъдено на първия българин, носител на литературната награда „Букър" Георги Господинов.

Той е най-превежданият и най-награждаваният извън България български писател. Намира своето място в литературата със стихосбирките си „Лапидариум" и „Черешата на един народ". Международна известност му носи дебютният роман „Естествен роман", публикуван на 23 езика. Романът „Физика на тъгата" (2012) печели Наградата за централноевропейска литература „Ангелус" (2019) и Международната литературна награда „Ян Михалски" (2016), връчвана в Швейцария.

Романът излиза на 18 езика, сред които френски, английски, немски, испански, италиански, арабски. За него пишат издания като The New Yorker, Die Zeit, Libération.

Според нобеловата лауреатка Олга Токарчук този роман е безспорна част от съвременния европейски канон. Романът му „Времеубежище" излиза през април 2020 в пика на карантината и пандемията и заема челните места в класациите за най-търсени книги. Преведен е английски, немски, френски, италиански и др. езици. Носител на италианската литературна награда Премио Стрега Еуропео 2021 и на голямата награда за литература на Атина. Една от най-добрите книги на годината според The New Yorker, The Guardian, The Financial Times.

Анджела Родел с „Почетен знак на Столичната община"

Общинските съветници одобриха и присъждането на „Почетен знак на Столичната община" на преводачката на романа „Времеубежище" Анджела Родел. Тя е професионален преводач на съвременна българска литература, университетски преподавател, специалист по образователния обмен, музикант и етномузиколог. Преводите ѝ на английски на съвременни български автори са удостоени с редица престижни международни награди.

Сред българските литературни произведения, преведени от Анджела Родел на английски език, са: „Свещена светлина" на Георги Тенев, „Захвърлени в природата" на Милен Русков, „Физика на тъгата" на Георги Господинов, „18% сиво" на Захари Карабашлиев, "Хайка за вълци" на Ивайло Петров и др.