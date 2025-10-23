Един от най-емблематичните европейски политици на XX век застана пред камерата на bTV. Франц Враницки, канцлерът, под чието управление Австрия се присъединява към Европейския съюз преди точно 30 години, припомни уроците от онова време и отправи ясно послание към България: „Еврото е символ на стабилност и обща европейска съдба.“

Снимка: bTV

Враницки, който управлява Австрия от 1986 до 1997 г., е запомнен като лидерът, признал историческата отговорност на страната за нацисткия период и като държавникът, въвел я в нова ера на европейска интеграция.

„Най-важното тогава беше, а и днес остава, че участието в европейския интеграционен проект – не само в Европейския съюз, но и във валутния съюз, е неразделна част от европейския дух“, каза Враницки.

Той призна, че австрийците са били изключително чувствителни към стабилността на валутата си, след като два пъти в XX век са изгубили спестяванията си.

„Беше нужно да ги убедим, че новата валута ще бъде стабилна и ще им вдъхва увереност. Не се страхуваха, че ще загубят идентичността си – по-скоро трябваше да разберат, че еврото ще работи в тяхна полза – за икономиката, бизнеса и обикновените хора“, обясни той.

Снимка: bTV

Пътят към еврозоната обаче не е бил лесен. Враницки подчерта, че постигането на критериите от Маастрихт – стабилни цени, ниски лихви и бюджетна дисциплина – е било ключово условие за приемането на Австрия. „Маастрихтската рамка беше символ на финансова стабилност и доверие. Без нея Австрия би изглеждала несигурна и уязвима“, добави той.

Снимка: bTV

Важен фактор е бил и политическият консенсус. „Не всички партии подкрепяха евроинтеграцията. Но двете управляващи сили – социалдемократите и народната партия – застанаха зад идеята. Референдумът през 1994 г. беше решаващ – 66% от австрийците гласуваха „за“ членството в ЕС“, припомни Враницки.

Той е категоричен, че еврозоната е променила страната единствено към по-добро: „Австрия си е същата страна – просто вече е по-сигурна част от обединена Европа. В свят, доминиран от големи сили като САЩ, Китай, Русия и Индия, малки държави като нашата могат да бъдат влиятелни само като част от по-голям съюз.“

И когато разговорът стигна до България, Враницки завърши с усмивка и ясно послание: „Присъединете се към нас!“

