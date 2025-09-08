4 процента и половина от българите не могат да си позволят да ходят на зъболекар. Данните са на Евростат като освен финансови, причините за влошения достъп може да са и дълго чакане или отдалеченост на стоматолозите.

Данните за България са под средното ниво за Европейския съюз. Най-неблагоприятна е статистиката в съседна Гърция, където почти всеки трети не е успял да посрещне нуждите си от стоматолог. В Малта под половин процент от населението има този проблем.

България е сред страните с най-много зъболекари на глава от населението - у нас има общо 10 684 стоматолози. От тях – практиките, които работят със Здравна каса, са под 6000.

Веднъж в годината Снежана Николова задължително посещава зъболекар за профилактичен преглед и почистване на зъбен камък. До този момент не е имала сериозни проблеми.



„Около 120-130 лева. Доста скъпичко. Здравната каса нищо не поема, поема една или две безплатни пломби в годината. Аз не съм правила, слава богу“, казва тя.



Казва, че сметката набъбва значително, ако се налага сериозно лечение.



„На сина ми приятелката трябва да прави зъби и ѝ искат 8000 лева. За болни зъби, не корекции и своеволия“, добавя Снежана Николова.

Специалистите казват - в някои случаи профилактиката може да предотврати зъбните заболявания, затова препоръчват на пациентите да не я пренебрегват.



„Когато ходиш на профилактика е по-евтино и се спират много проблеми в зародиш. Мисля, че 1 към 16 е съотношението между профилактика и лечение като цена - тоест, ако не дадете 100 лева за профилактика, трябва да дадете 1600 за лечение“, обяснява д-р Дамянов.



Ако се стигне до сериозно лечение, се покрива малка част.



„Много млади пациенти идват с по 6 кариеса и 2 зъба за корони. Здравната каса това трябва да го покрива 5 години. А някои неща изобщо не покрива“, добавя стоматологът.

Веднъж годишно касата плаща за профилактичен преглед. Възрастните имат право на три лечебни дейности за година - пломба или вадене на постоянен зъб, както и на определена сума за протези.



За деца касата плаща до 4 процедури – пломба, вадене на зъб или лечение на пулпит. Фондът покрива и определени хирургични дейности. Но в много случаи пациентите доплащат.



Според зъболекарския съюз пакетът от дейности, които касата покрива, трябва да бъде разширен, защото хората, които изпитват затруднения да платят лечението си са повече от отчетеното от статистиката.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK