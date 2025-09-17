Две катастрофи с участието на мотористи станаха на територията на Област Бургас във вторник. Един от водачите е в болница с опасност за живота, информират от полицията.

Първата катастрофа е станала около 16:20 часа в района на кръстовище с равнозначни пътища в руенското село Разбойна, предава БГНЕС.

29-годишен мъж от селото управлявал мотоциклет, без регистрационни номера, когато не пропуска и се блъска в движещия отдясно лек автомобил.

55-годишен мъж, също от село Разбойна, не е пострадал, но мотористът е ранен. 29-годишният мъж е с пукнат череп и хематом на мозъка. Той е настанен за лечение в болница "Сърце и мозък", с опасност за живота.

По-късно същия ден, около 19:55 часа, на бул "Проф. Яким Якимов" в Бургас лек автомобил, управляван от 43-годишна бургазлийка, не спира на знак "Стоп" и отнемайки предимството блъска мотоциклет, управляван от 34-годишен бургазлия.

Мъжът е получил фрактура на палеца на дясната ръка. Той е прегледан в болница "Бургас мед" и е освободен за домашно лечение.

