dalivali.bg
София
сега Разкъсана облачност 14°
13 Разкъсана облачност 14°
14 Разкъсана облачност 15°
15 Облачно 15°
16 Разкъсана облачност 15°
Последни
новини
Разкъсана облачност
Космическо време
България

Донорска ситуация в Силистра: Дариха органите на 73-годишен мъж

Поради медицински показания черен дроб и два бъбрека бяха предоставени на Румъния по линия на споразумението между двете страни

Снимка: Getty Images
Публикувано в  12:03 ч. 16.10.2025 г.

Донорска ситуация бе реализирана в МБАЛ-Силистра, след като близките на 73-годишен мъж, изпаднал в мозъчна смърт, взеха благородното решение да дарят органите му, съобщиха от Агенция "Медицински надзор".

Екип на МБАЛ – Силистра, с координатори д-р Радослав Неделчев и неговия заместник д-р Данчо Данаилов, ръководиха процеса. Поради медицински показания, органите – черен дроб и два бъбрека – бяха предоставени на Румъния по линия на споразумението между двете страни. 

Донорска ситуация даде шанс за нов живот на трима души

Министерство на здравеопазването и Изпълнителна агенция “Медицински надзор” изказват искрени съболезнования на близките на донора и изразяват дълбока благодарност и уважение за благородното им решение, взето в изключително труден момент, с което спасяват човешки животи. Благодарност изказваме и на екипите на лечебните заведения.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Арабаджиеви не обясниха как са построили хотел върху река

Арабаджиеви не обясниха как са построили хотел върху река
bTV и Венета Райкова се разделят

bTV и Венета Райкова се разделят
Политически блокаж на държавата от днес: Не работи нито Министерският съвет, нито парламентът

Политически блокаж на държавата от днес: Не работи нито Министерският съвет, нито парламентът
КНСБ: Предстои най-трудният бюджет за последните 30 г., служебно правителство ще създаде хаос (ВИДЕО)

КНСБ: Предстои най-трудният бюджет за последните 30 г., служебно правителство ще създаде хаос (ВИДЕО)
Очакват се нови силни дъждове по Южното Черноморие, задействаха BG-Alert

Очакват се нови силни дъждове по Южното Черноморие, задействаха BG-Alert
Тази сутрин
Снимка: До какво ще доведат трусовете във властта?
До какво ще доведат трусовете във властта?
Снимка: Изработен по оригиналните чертежи: Самолетът на Списаревски е част от колекцията на НИМ
Изработен по оригиналните чертежи: Самолетът на Списаревски е част от колекцията на НИМ
Снимка: Елиф Шафак и Орхан Памук: Ще изучават съвременни автори в училище
Елиф Шафак и Орхан Памук: Ще изучават съвременни автори в училище
Лице в лице
Снимка: Парламент без кворум, кабинет без заседание
Парламент без кворум, кабинет без заседание
Снимка: Правосъдие с изтекъл мандат
Правосъдие с изтекъл мандат
Снимка: Трусове във властта след изборите в Пазарджик
Трусове във властта след изборите в Пазарджик
Тази събота и неделя
Снимка: Жените в бизнеса
Жените в бизнеса
Снимка: Не без дъщеря ми
Не без дъщеря ми
Снимка: Асен Блатечки и Мариана Миланова са "Необвързани"
Асен Блатечки и Мариана Миланова са "Необвързани"
120 минути
Снимка: В главната роля: Папи Ханс
В главната роля: Папи Ханс
Снимка: Време за отговори: Васил Терзиев
Време за отговори: Васил Терзиев
Снимка: Войната за боклука
Войната за боклука