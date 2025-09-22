Трима души получиха шанс за нов живот, след като близките на 41-годишен мъж взеха благородното решение да дарят неговите органи.

Донорската ситуация бе реализирана от екип на УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив, с координатор д-р Дончо Ташков и неговия заместник д-р Емил Митковски, съобщиха от Изпълнителна агенция "Медицински надзор".



В резултат на това, в УМБАЛ "Александровска" медицински екип от Клиниката по урология, ръководен от доц. д-р Пламен Димитров, трансплантира бъбреци на двама мъже – на 22 и на 57 години. По линия на споразумението с Румъния, 58-годишен мъж получи шанс за нов живот след трансплантация на черен дроб, поради липса на подходящ реципиент в България.

Бъбреците са трансплантирани до ранните часове тази нощ на двама мъже с хронична бъбречна недостатъчност в Александровска болница, избрани с най-голям процент органна съвместимост с донора от общо 7 поканени за оценка от листата на чакащи. Двата екипа, експлантирали и трансплантирали бъбреците, са ръководени от доц. Пламен Димитров, съобщиха от лечебното заведение.

Единият реципиент е на 57 г. от София и провежда хемодиализно лечение от 7 години. Другият е на 22 г. от Разград, на хемодиализа от една година. След интервенцията, пациентите се възстановяват в Клиниката по анестезиология и интензивно лечение на болницата. Състоянието им е стабилно, с много добри жизнени показатели и диуреза.

Екипът на УМБАЛ "Александровска" изказва искрени съболезнования на близките на починалия мъж и адмирира тяхното хуманно решение да дарят органите му за спасяването на други човешки животи в най-трудния за тях момент.

Това е единадесетата бъбречна трансплантация реализирана в лечебното заведение от началото на годината – 9 от трупен и две от жив донор.

Според информация от лечебните заведения, пациентите са в добро общо състояние и остават под лекарско наблюдение в реанимация. По медицински причини други органи не бяха трансплантирани.

Министерство на здравеопазването и Изпълнителна агенция “Медицински надзор” изразяват искрени съболезнования към близките на донора и дълбока благодарност за тяхното благородно решение, взето в труден момент, да спасят човешки животи. Благодарност се изказва и на екипите на лечебните заведения.

