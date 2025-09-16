dalivali.bg
До пет години затвор за притежаване на райски газ

Изключение са нуждите за хранителната промишленост, за земеделски и медицински цели

Публикувано в  18:25 ч. 16.09.2025 г.

Притежаването на райски газ, с изключение за нуждите за хранителната промишленост, за земеделски и медицински цели, да се наказва с до пет години затвор и финансова санкция. Това са част от предложенията за законодателни промени, които заедно с доклад, бяха гласувани единодушно от временната Комисия за установяване на съществуващите проблеми с разпространението на диазотен оксид (райски газ), наркотични вещества, прекурсори или техни аналози в България и с превенцията, профилактиката и лечението на употребата на диазотен оксид (райски газ), наркотични вещества, прекурсори или техни аналози. Разпространението на райски газ също да се наказва с до пет години затвор и с глоба до пет хиляди лева, предвиждат още текстовете.

Предложенията, които са за промени в Наказателния кодекс, ще бъдат внесени в деловодството на Народното събрание още утре, каза пред журналисти Лъчезар Иванов, председател на комисията.  

След тези шест месеца, в които работи комисията, днес е последното заседание и освен доклад, комисията прави законодателни предложения, с които да отговорим на обществото за всички онези прояви, на които станахме свидетели това лято – загинали след употреба на райски газ или наркотици, каза Иванов. По думите му законодателните предложения може да се сторят на някого твърде строги, но трябва „да изрежем из основи всякакви възможности за разпространение на райски газ“.

В болница след балони с райски газ: Кои са най-тежките случаи?

От Закона за здравето да се премахнат административната форма и начин на санкция, за да не може съдиите да бъдат изкушавани да дават по-лека мярка и затова прехвърляме райския газ и санкциите към Наказателния кодекс, каза още Иванов. Досега беше много трудно да намерим юридическата форма да вместим райския газ в Наказателния кодекс заради презумпцията, че той не е наркотично вещество, добави той.

Докладът, който ще подкрепим, основно се концентрира върху темата за райския газ, а за наркотиците, прекурсорите и аналозите сме обърнали по-малко внимание, каза Елисавета Белобрадова от парламентарната група (ПГ) на „Продължаваме промяната – Демократична България“. По думите ѝ работата по промяна на законодателството по отношение на наркотиците и прекурсорите трябва да продължи. Употребата на наркотици се е повишила, а възрастта за употреба е спаднала до невиждани досега нива, посочи тя.

Невролог: Хроничната злоупотреба на райски газ развива увреждания на периферните нерви

От ПГ на „БСП – Обединена левица“ Иван Ибришимов изрази подкрепа за доклада на комисията.

Не е много правилно да се завишават санкциите за родителите, както се предлага, каза Цветан Предов от ПГ на „Има такъв народ“ и попита с кого е съгласувано това предложение. Предов обърна внимание на предложението да се повишат санкциите за родителите, чиито малолетни или непълнолетни деца са непридружени навън след 22:00 ч.

В Наказателния кодекс има текст, указващ „който придобие и държи“, но ако се подхвърли райски газ как се доказва. Когато говорим за наказателни промени, трябва да се основат на критерии, на количествени параметри, защото не е уточнено и какво означава „в особено големи размери“, каза Хасан Адемов от ПГ на „Алианс за права и свободи“.  

Комисията гласува доклада с 10 гласа „за“, „против“ или „въздържал се“ нямаше.

