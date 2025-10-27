Националният институт по метеорология и хидрология обяви жълт код за силен и бурен вятър в почти цялата страна за утре – 28 октомври.

Изключение са областите Перник и Кюстендил. Очаква се поривите на вятъра да достигат около 85 километра в час.

Утре сутринта предстоят превалявания от северозапад на югоизток.

Следобед предстои разкъсване и намаление на облачността.

Максималните температури ще бъдат без съществена промяна – между 11 и 18 градуса. В София – около 11, в Пловдив - 15 градуса, във Варна – 17.

През нощта след временно разкъсване и намаление на облачността, от северозапад отново ще се увеличи и на места в северозападните райони ще превали. Вятърът за кратко ще се ориентира от запад-югозапад и ще е слаб.

Минималните температури ще бъдат между 3° и 8°, в София – около 4°.

Утре преди обяд облачността ще е значителна и на места от северозапад на югоизток ще превали дъжд.

На повече места и повече по количество ще са валежите в Югозападна България, а почти без валежи ще се задържи в североизточните райони.

Снимка: нимх

След обяд от северозапад облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа умерен, в Дунавската равнина и Горнотракийската низина силен вятър от запад-северозапад.

Над планините облачността ще е значителна и на места ще има валежи от дъжд, над 1700 метра – от сняг. След обяд валежите ще спират и облачността от северозапад на югоизток ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, а на 2000 метра – около 1°.

В сутрешните часове по южното крайбрежие видимостта ще е намалена. През деня облачността ще е значителна и на отделни места по южното крайбрежие ще превали слабо. По-късно през деня облачността ще се разкъсва и ще намалява.

