КТ „Подкрепа” излиза на протест без КНСБ. Протестът ще е под надслов „Болните работници не са престъпници”. Това съобщи лидерът на Подкрепа Димитър Манолов в "Важното, казано на глас" в bTV Радио.

Исканията, с които излизаме на протест в сряда, са да погледнем на тази система по коренно различен от досегашния начин, обясни Димитър Манолов.

Your browser does not support the audio element.

„В България май свикнахме, че непременно хората трябва да плащат за всичко. Ще започнем да говорим по темата по различен начин – не че работниците крадат и са престъпници и затова не трябва да им се плащат болничните, а точно обратното. Работодателите трябва да имат по-сериозен принос към осигурителните фондове и към всичко, което се случва с и без това намаляващия трудов потенциал на държавата”, категоричен беше Манолов.

Той обясни, че България е страната заедно с още две в ЕС, в която работодателите най-малко участват в грижата за своите работници, когато са болни.

По думите му увеличението на болничните в по-голяма част е за болнични, които са над 15 дни.

Има не малко механизми да се проверяват лицата, които са в отпуск по болест, обясни лидерът на синдиката. „В НОИ се зае кога един човек боледува или някъде пътува със самолет”, категоричен беше Манолов. Той обаче посочи, че заболеваемостта на работещите българи през последните години значително се е увеличила.

Чуйте още в звуковия файл!