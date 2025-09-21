Предстои въвеждане на забрана за използване на мобилни телефони в училище, а възможните решения пред училищата са пет. Това казва Диян Стаматов, председател на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета в България (СРСНПБ), който е и директор на столичното 119. СУ "Акад. Михаил Арнаудов".

"Първият вариант е мобилните телефони на учениците да остават у дома. Предимството на това категорично решение е, че няма да има нужда от контрол от страна на училището. Недостатъкът обаче е, че това решение е почти неосъществимо, защото ученици и родители настояват да имат постоянна връзка чрез телефоните", каза Стаматов.

Очаква се забраната за мобилни телефони в училище да влезе в сила през ноември

Той пояснява, че вторият вариант е мобилните телефони да остават в раниците на учениците през целия учебен ден. Предимството на това решение е, че не изисква допълнителни разходи, но недостатъкът е, че е трудно за контролиране и често ще се нарушава, пише БТА.

Третият вариант е свързан с възможността мобилните телефони да се предават на входа на училищата за съхранение в персонална касетка.

"Предимството тук ще е свързано с ясно и ефективно правило, което премахва изкушението за учениците да използват телефоните си в клас. Недостатък за прилагането на това решение ще е високата цена за купуването на шкафчета и сложната организация за съхранението на мобилните телефони", казва Диян Стаматов.

Идеята за забрана на телефоните в училище:

По думите му четвъртият вариант е за това мобилните телефони да се събират в началото на учебната смяна и да се поставят в незаключващи се касетки.

Предимството в този случай е, че това ще е удобно за по-малките ученици и малките училища и няма да се изискват големи инвестиции. Недостатъкът за прилагането му е свързан с "ниска сигурност и риск от напрежение при загуба или повреда на мобилните телефони", отбелязва Диян Стаматов.

МОН предлага пълна забрана на мобилните телефони в училище

Петият вариант се предлага "японски модел", при който на входа на училището мобилният телефон автоматично се блокира или се поставя на самолетен режим, а при излизане се отключва.

Предимството тук, е че това е модерно и технологично решение, което премахва необходимостта от физическо събиране на мобилните устройства. Недостатъкът обаче е, че ще се изисква специална система или софтуер, които може да са скъпи и трудни за внедряване, и крият риск от технически проблеми.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK