Варненският кмет Благомир Коцев и двамата общински съветници - Йордан Кателиев и Николай Стефанов са призовани днес за предявяване на материалите по разследването.

В понеделник на тримата им бяха предявени нови обвинения.

Към обвиняемите е присъединена и медийната съветничка на Коцев Антоанета Петрова.

Прецизирано е първото обвинение срещу тях. Те вече не са част от организирана престъпна група, а са обвинени в престъпно сдружаване.

Разследването е на финалната си права и след като обвиняемите направят своите възражения и искания, прокуратурата следва да прецени дали да внесе в съда обвинителен акт.

Разследването срещу кмета на Варна Благомир Коцев започна с акция на Комисията за противодействие на корупцията (КПК) през юли.

На 8 юли служители на комисията влязоха в Община Варна, като извършиха претърсвания в кабинета и дома на кмета. Той беше отведен за разпит, заедно с общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев, които също бяха обект на проверката. Същата вечер Коцев беше задържан за 24 часа.

На следващия ден - 9 юли, на Благомир Коцев и на двамата общински съветници, бяха повдигнати първоначални обвинения за участие в организирана престъпна група, свързана с корупционни престъпления, подкупи, длъжностни престъпления и пране на пари.

Те бяха задържани за 72 часа, докато Софийската градска прокуратура и Софийският градски съд разглеждаха мерките за неотклонение.

На 9 октомври общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев бяха освободени под домашен арест. Софийският апелативен съд прецени, че макар да има достатъчно доказателства за тяхното участие в корупционна схема, тежестта на обвиненията им не е основание за продължаване на задържането под стража. Междувременно се проведоха няколко протеста във Варна и други градове в подкрепа на кмета Коцев, който продължава да бъде в ареста.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK