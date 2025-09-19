Поредно, трето, заседание по делото за катастрофата, в която загина малката Сияна. То беше съпроводено от протест пред Съдебната палата в Плевен.

Днешното заседание продължи близо пет часа с разпит на свидетели – сред тях спешни медици и полицаи. Разпитани бяха и бабата, и лелята на момичето. Линейката за Сияна е пристигнала от Червен бряг, а за дядо ѝ – от град Искър. Адвокатите на подсъдимия отказаха коментар.

Екип на bTV провери в какво състояние е днес пътят, на който загина Сияна. Според очевидка на инцидента, камионът е ударил два пъти автомобила със Сияна – първо с кабината, после с ремаркето, и потвърди, че водачът не е оказал първа помощ на пострадалите.

„Чухте и в какво състояние е била Сияна, с какви тежки травми, лекар, който е спешен медик, с 36 години стаж на тоя път, каза, че не е виждал такова нещо досега. Водачът не се признава за виновен, подсмихва се, подхилква се. Този човек е олицетворение на всички, които газят и убиват по пътищата и които смятат, че са безнаказани, поне лично за мен“, каза Николай Попов, баща на загиналата Сияна.

Според бабата на детето, то е било с предпазен колан в момента на инцидента. От показания на полицай пък стана ясно, че водачът първоначално е бил освободен и едва впоследствие задържан. А според бащата на Сияна, линейките за нея и за дядо ѝ са се забавили с близо час.

В знак на солидарност в Плевен дойдоха и близки на Марти, и Христина, пометени от 18-годишен водач с АТВ в Слънчев бряг.

„Няма прошка, ние сме на тротоара, пет човека са сгазени, трябва ли да има прошка, напушен. Виждаме проблеми в здравеопазването, в управлението, та даже и в полицията, съдебната власт, навсякъде“, заяви Юлиян Здравков, чичо на четиригодишния Мартин.



А ремонтът на пътя, където загина момичето, още не е завършен. Наша проверка показа, че част от стария асфалт е фрезован, но нов все още не е положен. Така шофьорите карат без да има маркировка. Срокът за ремонта изтича след две седмици. А следващото заседание по делото е на 17 октомври.

