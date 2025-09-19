Трето поред заседание по делото Сияна. То беше съпроводено с протест пред сградата на Съда в Плевен. Протестиращите блокираха за кратко движението по възлов булевард и настояха за бърз и справедлив процес.

Близо 5 часа съдът изклушва свидетели. Според очевидка на инцидента, камионът е ударил два пъти автомобила със Сияна – първо с кабината, после с ремаркето, и потвърди, че водачът не е оказал първа помощ на пострадалите.

„Чухте и в какво състояние е била Сияна, с какви тежки травми, лекар, който е спешен медик, с 36 години стаж на тоя път, каза, че не е виждал такова нещо досега. Водачът не се признава за виновен, подсмихва се, подхилква се, този човек е олицетворение на всички, които газят и убиват по пътищата и които смятат, че са безнаказани, поне лично за мен“, каза Николай Попов, баща на загиналата Сияна.

Според бабата на детето то е било с предпазен колан в момента на инцидента. От показания на полицай пък стана ясно, че водачът първоначално е бил освободен и едва впоследствие задържан. А според бащата на Сияна линейките за нея и за дядо й са се забавили с близо час.

„И за дядото на Сияна е дошла линейка от град Искър, който е много далеч от мястото на инцидента“, обясни още Николай Попов.

В знак на солидарност в Плевен дойдоха и близки на Марти и Христина, пометени от 18-годишен водач с АТВ в Слънчев бряг.

„Няма прошка, ние сме на тротоара, петима души са сгазени, трябва ли да има прошка, напушен? Виждаме проблеми в здравеопазването, в управлението, та даже и в полицията, съдебната власт, навсякъде“, каза Юлиян Здравков, чичо на четиригодишния Мартин.

„Аз се опитвам да направя така, че да няма повече такива трагедии и с мен са страшно много хора“, заяви бащата на Сияна.

А ремонтът на пътя, където загина момичето още не е завършен. Наша проверка показа, че част от стария асфалт е фрезован, но нов все още не е положен. Така шофьорите карат без да има маркировка. Срокът за ремонта изтича след две седмици. А следващото заседание по делото е 17 октомври.

