"Днес Сияна трябваше да навърши 13 години... остава тишината. На тази дата преди 13 години държах в ръцете си целия свят. Само преди година се радвахме на порасналото си момиче. Днес има само спомени…"

Това написа във Фейсбук Николай Попов - бащата на Сияна, която загина при катастрофа и завинаги остана на 12 години.

По повод рождения ѝ ден днес в София откриват галерия на името на Сияна Попова. Първата изложба ще бъде благотворителна и ще представя нейни картини.

Галерията ще насърчава детското изкуство, а талантливи деца и автори ще излагат своите творби безплатно. Всички приходи от благотворителните изложби ще бъдат дарени на деца в неравностойно положение.

Николай Попов публикува във Фейсбук трогателно писмо на приятелка на Сияна:

"Говорят децата, да замълчим..."

"Днес Сиси трябваше да стане на 13. Но няма торта. Няма свещи. Няма деца, които да пеят фалшиво. Има само тишина. И една галерия, която се открива днес. Стени, пълни с нейните рисунки. И всичко, което е останало от нея.

Аз познавах Сияна. Не ѝ бях най-близката приятелка. Не знаех всяка нейна тайна. Не ходех на всяко нейно рождено парти. Но за три години… всеки път, когато тя беше тук, ние си говорихме. Винаги. Докато си чакахме автобусите. Докато правеше гривнички които после продаваше, докато рисуваше картини за канала ѝ... Малки моменти. Но истински.

Тя ме виждаше. Аз я виждах. И сега нея я няма. Сега аз чакам автобуса сама. Завинаги. Но тя не си отиде спокойно. Не просто „почина“. Тир се обърна върху колата на баба ѝ и дядо ѝ. Главата ѝ била ударена. Била е обезобразена.. Кървяла е за час в ръцете на баба си.

Дете на 12. Можете ли да си представите? Да умираш. Да знаеш, че умираш. Да чувстваш как секундите се изнизват от тялото ти. В ръцете на човек, който сигурно би дал живота си, само за да ти подари още един дъх.

И докато тя се е мъчила, човекът, който я убил, си е седял в кабината. Не е помогнал. Не му е пукало. Бил ок с факта, че е убил дете с мечти. С факта, че е убил причините по които родителите и да стават сутринта. Това е светът. Това е Огледало, в което никой не иска да се гледа.

Сияна не е сама. Всеки ден едно дете умира. Едно семейство забравя защо да диша. Деца са смазани по асфалта. И после всички казват „инцидент“. Но това не са инциденти. Това е цената на алчността. На бързането. На илюзията, че животът ни принадлежи завинаги. На това парите да струват повече от неизпълнени детски мечти.

Когато Сиси беше жива, понякога я подценяваха. Въртяха си очите. Не я взимаха насериозно. А сега, когато е мъртва, изведнъж всички разбират. Изведнъж всички могат да бъдат мили. Твърде късно.

Този текст не е за нея. Тя никога няма да го прочете. Той е за вас. За всеки, който още диша.

Аз съм на 12. Точно както тя беше. Разбираш ли сега? Това означава, че аз може да съм следващата. Че твоето дете може да е следващото. Смехът, който чу тази сутрин. Лицето, което си мислиш, че ще гледаш завинаги. Гласът, който вика името ти.

Всичко това може да изчезне. В един миг. В кръв и тишина. Събуди се. Не за да се мразиш. Не за да потънеш в страх. А за да осъзнаеш колко крехко е всичко. Да живееш така, сякаш всяка секунда е последна. Да бъдеш мил, дори когато боли. Да казваш истината, дори когато реже. Да помагаш, дори когато никой не гледа.

Да обичаш сега — не утре, не „по-късно“. Преди ковчегът да се затвори. Защото ако не го направиш, следващото дете няма да е Сиси. Ще бъде някой, за когото вярваше, че никога няма да изгубиш. И тогава ще разбереш. Прекалено късно.”

Hana Solo - приятелка на Сияна.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK