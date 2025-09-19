Поредно, трето, заседание по делото "Сияна". То бе съпроводено от протест пред Съдебната палата в Плевен с искане за бърз и справедлив процес.

Малко преди началото на процеса протестиращите блокираха за кратко възловия булевард пред сградата на съда.

Сред тях и близки на пометените от АТВ в „Слънчев бряг“ Марти и Христина, която вече не е между живите.

Подсъдим по делото „Сияна“ е 65-годишен водач, който помете с ремаркето на камиона си колата с момиченцето.

Днес разпитът на свидетели продължи, а бащата на Сияна - Николай Попов, обяви, че отново е станал свидетел на неразумно шофиране на фаталния път.

„Над 100 км/ч, никаква реакция от полицията, полицаите се купуваха банички, другите си седяха в колата“, каза Попов.

Според бащата обаче гласуваното завишение с 10 км, от 70 на 80 км/ч, на разрешената скорост за камиони по пътищата на страната трябва да отпадне.

„Този път, а той е един от многото в България, изобщо с габаритите и състоянието си, не може да поеме 80 км/ч, така че това е едно безумие, което трябва да си коригират. Това е предложение на служебния кабинет, депутатите са го проспали и са го гласували. Аз смятам, че тука има намеса на транспортното лоби“, каза Попов.

Според поисканата справка през МВР от бащата на Сияна в участъка, където загина детето, няма нито една катастрофа с подобен механизъм.

Но виновният водач е познавал трасето и въпреки това е карал с превишена скорост.

„Когато виждате един такъв разбит път, вие сте длъжни да се съобразите, а той е направил точно обратното“, каза бащата на Сияна.

В момента първокласната отсечка между Телиш и Радомирци се ремонтира основно.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK