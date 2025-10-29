Трима малолетни са предадени на прокуратурата за нанесен побой на друго момче в Самоков, съобщиха от Областната дирекция на полицията в София.
Работата по случая започнала след получен сигнал от мъж, че в парк „Крайискърец“ 10-годишният му син е бил нападнат и набит от три други деца.
След проведени активни оперативно-издирвателни действия полицейските служители установили извършителите – на 8, 10 и 11 години от същия град.
Материалите по случая са докладвани в прокуратурата с оглед прилагане разпоредбите на чл. 61, ал.1 от НК.
