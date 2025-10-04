dalivali.bg
Чичото на блъснатия с АТВ Марти - Юлиян Здравков, пострадал от водното бедствие (ВИДЕО)

Той твърди, че преди 2 седмици са изсекли десетки декари гора в курорта „Елените“

Габриела Керемедчийска Габриела Керемедчийска

Публикувано в  19:50 ч. 04.10.2025 г.

Два месеца, след като АТВ помита племенника Марти и майка му Христина- идва ново бедствие за Юлиян Здравков. 

"Пълен хаос" - Юлиян Здравков показва последствието за бизнеса му от опустошителното наводнение по южното ни Черноморие. 

"15 години от живота ни с жена ми беше тук, ние го построихме това нещо", казва Здравков. 

Той разказва пред камерата на bTV, че сутринта след приливната вълна само един багер разчиствал отломките от бедствието. 

Чичото на Марти, прегазен от АТВ в Слънчев бряг: Ще се възстановява дълго, сякаш имаме едно 4-годишно бебе

"Пред 2 седмици изсякоха десетки декари - нито едно дърво няма. А боклука го хвърлиха в дерето", казва още той. 

Малко след 10 ч. започнаха и повторните огледи в комплекса. Локви, кал, липсващ асфалт и преобърнати коли - така изглежда почти всяка улица в целия курорт "Елените". 

Над 200 души са евакуирани, работата продължи и на сутринта. 

Четвърта жертва взе водната стихия в „Елените“

"Имаме екип с амфибия, с който се извършваше евакуация и вчера, и днес", каза, комисар Николай Николаев, дир. на РД ПБЗН.

"Имаше хора, които дори не отключваха по време на обходът, който направихме снощи с пожарната и военните", коментира Владимир Маринов, дир. на ОДМВР.

"Това е природата, как какви са причините? Тепърва предстоят проверки, ще се установи, ако има нещо, което е неправилно построено, ще се търся причините", заяви Николай Димитров, кмет на община Несбър.

В понеделник започва проверка при ДНСК дали сградите са били законно построени. 

