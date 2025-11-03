С един лев поскъпва "потребителската кошница" у нас, спрямо изминалата седмица.

Това сочат данните на Държавната комисия за стоковите борси и тържища.

Най-голямо е поскъпването на едро за килограм краставици - с 30 стотинки повече, спрямо миналата седмица. Следват доматите, които се покачват с 24 стотинки.

При основните хранителни продукти, най-много поскъпват на едро свинското и пилешкото месо - с 18 стотинки за килограм.

Поевтиняване се забелязва при ябълките, които струват с 10 стотинки по-малко за килограм, спрямо миналата седмица.

Картофите са с 6 стотинки по-евтини, а оризът и кофичката кисело мляко.- с по 4 стотинки.

Как усещат тези промени производители, продавачи и купувачи?

В свинекомплекс, който екипът ни посещава, отглеждат 13 000 животни. Продават на едро около 2,50 лева за килограм живо тегло.

"От началото на годината цената на живо е паднала с 50-60 стотинки и продължава да пада. Ако ние вдигнем цената, това означава, че вносното ще влезе и ще залее България", коментира д-р Илиян Бъчваров, собственик на свинекомплекс.

По веригата обаче цените растат.

В магазин, в който влизаме, казват, че свинското не е поскъпвало с месеци. Цената е от 11 до 13 лева за килограм, с търговската надценка от 20%.

„Зависи от цената от свинекомплексите, ние купуваме от тях. Това, което най- много се търси, е гърдите, ребрата, плешката , бекон с кожа“, коментира Ваня Димитрова , собственик на магазин за месо.

За клиентите обаче остава скъпо.

"Само изрезките - 12 лева бяха", коментира пенсионер.

Според данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържища, поскъпването на свинското и пилешкото е едно и също - с 18 стотинки повече от миналата седмица.

