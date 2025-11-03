С един лев поскъпва "потребителската кошница" у нас, спрямо изминалата седмица.
Това сочат данните на Държавната комисия за стоковите борси и тържища.
Най-голямо е поскъпването на едро за килограм краставици - с 30 стотинки повече, спрямо миналата седмица. Следват доматите, които се покачват с 24 стотинки.
При основните хранителни продукти, най-много поскъпват на едро свинското и пилешкото месо - с 18 стотинки за килограм.
Поевтиняване се забелязва при ябълките, които струват с 10 стотинки по-малко за килограм, спрямо миналата седмица.
Картофите са с 6 стотинки по-евтини, а оризът и кофичката кисело мляко.- с по 4 стотинки.
Как усещат тези промени производители, продавачи и купувачи?
В свинекомплекс, който екипът ни посещава, отглеждат 13 000 животни. Продават на едро около 2,50 лева за килограм живо тегло.
"От началото на годината цената на живо е паднала с 50-60 стотинки и продължава да пада. Ако ние вдигнем цената, това означава, че вносното ще влезе и ще залее България", коментира д-р Илиян Бъчваров, собственик на свинекомплекс.
По веригата обаче цените растат.
В магазин, в който влизаме, казват, че свинското не е поскъпвало с месеци. Цената е от 11 до 13 лева за килограм, с търговската надценка от 20%.
„Зависи от цената от свинекомплексите, ние купуваме от тях. Това, което най- много се търси, е гърдите, ребрата, плешката , бекон с кожа“, коментира Ваня Димитрова , собственик на магазин за месо.
За клиентите обаче остава скъпо.
"Само изрезките - 12 лева бяха", коментира пенсионер.
Според данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържища, поскъпването на свинското и пилешкото е едно и също - с 18 стотинки повече от миналата седмица.
