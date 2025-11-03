Няма драматично поскъпване или спад на цените на основните хранителни продукти за изминалата седмица. Това съобщиха днес от Държавната комисия по стоковите борси и тържища (ДКСБТ).

Цената на продуктите от потребителската кошница е нараснала с 1 лев - от 97 лв. до 98 лв., отчете председателят на ДКСБТ Владимир Иванов.

По думите му при зеленчуците се наблюдават сериозни вариации в цените, което е характерно есенно-зимния сезон.

Увеличение има при доматите с 24 стотинки, краставиците с 30 стотинки, морковите, тиквичките, гроздето, бананите.

Поевтиняват зеленият пипер, картофите, лукът, зелето, лимоните, ябълките. Очаква се спад на цените на зелето и на ябълките и през следващите седмици.

Свинското и пилешкото месо поскъпват с по 18 стотинки, брашното с 2 стотинки, олиото с 1 стотинка, отчете Иванов.

Яйцата и фасулът запазват цената си от предходната седмица. Сиренето, кашкавалът, киселото мляко, прясното мляко, захарта поевтиняват.

Владимир Иванов обобщи, че няма изкривяване на пазара и нормална конкурентна среда.

