Цените на повечето зеленчуци у нас са се увеличили през изминалата седмица. Това отчитат от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата.

Най-много през изминалата седмица са поскъпнали на едро краставиците с близо 27% като цената им за килограм стига до 2.90. Тиквичките – са увеличили цената си с над 21 на сто до 1,60 лева за килограм. Картофите - с 10% до 1,05 лева за килограм. Поскъпнали са и чушките и доматите. При плодовете единствено са поскъпнали гроздето и динята. Цената на ориза е с 2,13 на сто нагоре до 3,35 лева за килограм.

Снимка: bTV

„Продължава един нормален пазар, без негативни тенденции. Забелязваме есенно-зимното поскъпване, плодовете и зеленчуците едни излизат други влизат в сезон и затова се наблюдава промяна при тях. Тенденции за резки повишения няма“, коментира Владимир Иванов - председател на Държавната комисия по стоковите хорски и тържищата.

