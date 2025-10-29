Издръжката на живот у нас продължава да расте. Това показват последните данни на КНСБ.



За едно домакинство от двама възрастни и едно дете необходимата месечна сума е поне 2 785 лева, показват изчисленията на профсъюзите.

За един работещ, който живее сам, пък са нужни 1 547 лева месечно.

Така в рамките на година месечният доход, необходим за издръжка нараства с 6,4%.

