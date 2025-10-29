Майки недоволстват заради замразяването на размера на майчинството през втората година след раждането на детето.

Сумата остава непроменена в изтеклите параметри на проектобюджета за следващата година, въпреки заявките на социалния министър Борислав Гуцанов, че младите семейства ще бъдат приоритет за властта.

Докъде стигат 780 лева месечно за отглеждането на дете, екип на bTV провери.

Малкият син на Габриела Стойкова утре навършва една година. С това парите за майчинство на жената автоматично падат на 780 лева или малко над 398 евро месечно за цялата следваща година.

„Дори това е сума по-малка от минималната работна заплата. Една проста математика показва, че дори половината от сумата отива само за пелени и храна - без непредвидени разходи, без други харчове“, казва тя.

Снимка: bTV

През септември в предаването по bTV „Лице в лице“ пред Цветанка Ризова социалният министър Борислав Гуцанов даде заявка, че младите семейства трябва да са във фокуса на новия бюджет.

„Неслучайно в нашия екип говорим за увеличаването на втората година майчински и на процента обаче, когато те се върнат на работа, защото по този начин ги стимулираме“, заяви тогава Гуцанов.

На въпрос кога ще се случи всичко това, той беше категоричен – „с новия бюджет“.

Днес обаче нищо от обещаното го няма в бюджета за следващата година, което обезверява Габриела.

Снимка: bTV

„Честно казано, аз лично имам нужда някой да ни изненада приятно. Например, защо не с едно спазено обещание. Цените постоянно растат нагоре, на всякакъв вид и услуги, а се очаква да ги покриваме с нещо, с което стои фиксирано като сума. Няма как да стане, то няма логика да стане“, казва ни тя.

Темата за размера на майчинството през втората година днес не беше коментирана нито от изпълнителната, нито от законодателната власт.

