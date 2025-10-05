Мародери нападнаха жилищата на евакуиралите се хора от потопените в наводненията имоти. Снощи стана ясно, че водата е взела и четвърта жертва, а Черноморието се подготвя за нов дъждовен циклон.

Обстановката в „Елените“

И днес продължават огледите и разчистването в „Елените“, на място има тежка техника. До края на деня трябва да сме репатрират и над 60 автомобила - отнесени от бедствието в басейни и дворове. Продължават и огледите.

Все още не се допускат хората, които имат имоти и живеят тук да дойдат по домовете си.

А преди малко над час от курорта беше евакуиран мъж, който довчера е отказвал да напусне дома си. Днес спасителите са отишли на място, заедно с неговите близки, които са го убедили да се евакуира.

В курорта все още има контролно-пропускателен пункт. Следи се и за опити за кражби. Двама мъже снощи бяха задържани с откраднати над 4500 евро и вещи.

„Установихме 8 апартамента, които са разбили и откраднали вещите. Тепърва ще установим собствениците на тези апартаменти“, заяви директорът на областната дирекция на МВР.

Заради опитите за кражби от полицията вече са разпоредили допълнително полицейско присъствие на място.

Обстановката в Царево

Полицията изгради контролни пунктове на входа и на изхода на Царево. Постове на граничната полиция има и към къмпинг Нестинарка.

От вчера тук идват хора - по данни на полицията, от Малко Търново, Бургас, Созопол, привлечени от слуха за отнесен от потопа в морето сейф с голяма сума пари. Ние също видяхме хора, изровили от пясъка банкноти от по 50 и 100 лв.

И в момента морето се претърсва от лодка. Преди малко излезе и водолаз, нает от собственика на фирмата.

Румен Колев, началникът на полицията в Царево обяви:

„Поради нашумялата новина за изгубения сейф с много пари и злато, което все още не е уточнено дали е точно така, прииждат хора от всякакви населени места. Уж с тази цел, но могат да злоупотребяват и с нещастието на някой човек, чийто дом е пострадал. Факт е, че има изчезнала каса, че има изчезнали доста материали от сервиза на въпросната фирма. Към момента те официално не са заявили нищо като сума пари, като имущество което точно е изчезнало. Със сигурност няма такива суми, с които се спекулира и се говори във всички социални мрежи“.

