СОС одобри актуализацията на бюджета на Столична община в размер на 40 милиона лева. Общинарите одобриха и предложението на "Спаси София" част от тези средства, 1.5 млн. лв. - предвидени за кръпки, да отидат за изграждането на буферен паркинг край метростанция Сливница.

Докладът беше подкрепен от 42 общински съветници, 4 се въздържаха, а против гласуваха 6 - представители на "Спаси София". По думите им в приетата актуализация са отпаднали средства за ключови за тях проекти.

С част от актуализирания бюджет ще бъде ускорено строителството и разширението на 28 детски градини и 11 училища. Така ще се подпомогне визията „Пътят към нула“ – да няма деца без място в детска градина и преминаване към едносменен режим на обучение, обясниха от Общината.

Значителен ресурс ще бъде насочен и към седем ключови ВиК проекта, сред които изграждането на реверсивна връзка между язовирите „Бели Искър“ и "Искър" посредством Малобучинския водопровод – важна стъпка за гарантиране на сигурното водоснабдяване на София и предотвратяване на бъдещи рискове от воден режим.



Сред приоритетите е и неотложният ремонт в Първа градска болница, който ще подсигури безопасни условия и нормална медицинска грижа за пациентите.

В областта на културата актуализацията предвижда довършителни дейности за минералната баня в „Овча купел“, с което ще бъде възстановена част от уникалното природно и културно наследство на София, както и довършване на ремонта на Театър „София“. Друга част от ресурса ще бъде насочена към неотложни и напреднали инфраструктурни проекти, чието завършване е от ключово значение за устойчивото развитие на града.

Паралелно с това ще бъде осигурено финансиране за ремонт и текуща поддръжка на пътищата в обем, съпоставим с предходни години, така че да се гарантира качествената зимна подготовка и да се намалят разходите за аварийни ремонти през пролетта.

Чрез приетата актуализация ще бъде спазен и поетият ангажимент средствата от увеличението на туристическия данък да бъдат насочвани изцяло към развитието на София като туристическа дестинация чрез подкрепа за културни, инфраструктурни и маркетингови инициативи, които изграждат устойчив и разпознаваем облик на града.

