България ще има една от най-строгите регулации по отношение на безопасността на атракционите, заяви вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов по време на изслушването си в ресорната парламентарна комисия.

„Нашата, на Кипър и на Гърция, ще бъдат трите най-строги регулации по отношение на безопасността на атракционите“, каза вицепремиерът.

Законопроектът за общите изисквания за безопасност при предоставяне на атракционни услуги, представляващи източник на повишена опасност, беше публикуван за обществено обсъждане по-рано тази седмица, отбеляза Гроздан Караджов.

Със законопроекта се уреждат за първи път на национално ниво общите правила за безопасност при предоставяне на атракционни услуги с повишен риск, информират още от ведомството. Той предвижда ясни правила за регистрация и контрол на доставчиците на атракционни услуги. Въвежда се публичен регистър на операторите на атракционни услуги към Министерството на туризма, който става задължителна стъпка за извършването на дейността.

Наземните оператори подобриха дейността си, каза още министърът по време на изслушването и добави, че жалбите срещу тяхното обслужване са намалели драстично. Преди дни министърът обяви, че ще предложи десетократно да се вдигнат глобите за авиокомпании и наземни оператори за нередности при обслужване на пътници.

Относно авиокомпанията Ryanair министърът каза, че те се държат арогантно към правителството. Проблем имат и в другите държави. Чрез лобито, което имат в Брюксел, все още се радват на регулации, които им дават възможности да се отнасят фелдфебелски към гражданите. За един сантиметър превишение слизаш от борда, коментира Караджов. В началото на август вицепремиерът съобщи за случай, при който семейство с трудноподвижно дете на девет години е свалено от борда на самолет заради батерията на количката му.

Дружеството „Български пощи“ ЕАД дължи над 120 млн. лв. към частни контрагенти, като се плащат и наказателни лихви, каза Гроздан Караджов и добави, че е ограничил харчовете. Една подобна държавна структура трябва да съществува и държавата има сили да я субсидира, каза още вицепремиерът и добави, че в дружеството са най-ниските заплати в държава.

Комисията по транспорт и съобщения към Народното събрание подкрепи на второ гласуване промени в Закона за пощенските услуги по-рано днес. В средата на юни парламентът прие на първо четене промените.

В мотивите към законопроекта се посочва, че с цел оздравяване и финансово стабилизиране на „Български пощи“ ЕАД е изготвен План за преструктуриране на компанията. Във връзка с плана за преструктуриране Народното събрание гласува да се удължи срокът на задължението за изпълнение на универсалната пощенска услуга с пет години, считано от 30 декември 2025 г. Удължаването е обосновано от необходимостта да се гарантира нейното предоставяне от страна на държавата, като по този начин, според вносителя, ще се осигури достъп до пощенско обслужване за хората в най-отдалечените, труднодостъпни населени райони.

В мотивите към законопроекта се подчертава, че извършването на услугата представлява несправедлива финансова тежест за „Български пощи“ ЕАД, за което дружеството се компенсира от държавата. Към настоящия момент компенсацията се предоставя в синхрон с европейско решение, според което размерът, който дружеството има право да получи, е лимитиран до 15 млн. евро. Настоящият законопроект предвижда дружеството да има право да получава пълен размер на компенсацията (вкл. когато размерът на нетните разходи от предоставяне на услугата надхвърля 15 млн. евро), като това отново се извършва при спазване правилата за държавни помощи.

В средата на юни Гроздан Караджов обясни, че е внесено искане лимитът за България да отпадне. Българската страна е поискала и за 2023 г., и за 2024 г. също да бъде признато решението за нотификация, което ще даде възможност в по-голямата си част, над две трети, натрупаният дълг към днешна дата реално да бъде погасен. Надявам се към края на годината целият дълг да бъде погасен, добави Караджов. Той подчерта, че „Български пощи“ от десетилетия трупат дълг. По думите му от 2010 г. темпът на нарастване на дълга е с по около по 1 млн. лв. на месец.

