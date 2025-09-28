След феноменалния успех на българските момчета Българската федерация по волейбол и Столичната община организират посрещане на мъжкия национален отбор по волейбол, който стигна до финала на световното първенство във Филипините.

За първи път от 55 години националният ни отбор е световен вицешампион – постижение, което вдъхновява цяла България.

Вторник – 30 септември, от 17:30 ч., на площад „Александър Невски“ в София ще се съберем, за да посрещнем нашите герои и да отпразнуваме заедно техния огромен успех.

Момчетата от отбора ще получат специални награди от Федерацията по волейбол, от Столична община и от БГ Радио, съобщиха от общината.

Водещи на събитието ще бъдат спортният журналист Найден Тодоров и радиоводещият Атанас Стоянов (Наско).

За всички, които се съберат на площада, е подготвена богата програма с музика и специални моменти със световните вицешампиони, ще участват „Фондацията и приятели“ и млади изпълнители.

Снимка: Столична община

Организаторите призовават: без алкохол, оръжия и пиротехника. Ще бъдат предприети строги мерки за сигурност. За да се избегнат задръствания и инциденти.

От общината призовават гражданите да използват метрото и буферните паркинги.

