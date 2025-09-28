Издигнаха екрана пред катедрала "Александър Невски" в София, на който софиянци ще имат възможност да гледат финала по волейбол между България - Италия. 

Къде да гледаме финала заедно? (Обновява се)

Екранът е с големина - 6 на 4 метра. Осигурени са няколко шатри, около стотина места за седящи, но целият площад е обособен, така че хората, които искат да дойдат и да гледат този финал, ще могат да го направят.

От общината призовават всички да дойдат с енергия, със семействата си, приятели и близки, да подкрепим момчетата - заедно за победата. 

За всеки случай да си вземат чадъри и дъждобрани. 

Легенди от миналото на "Юнак"

След 12:00 часа отвориха вратите за най-нетърпеливите българи, които ще проследят срещата на стадион "Юнак".

След като имахме своето футболно-американско лято, сега пък имаме филипинската есен, която може да ни донесе първа световна титул в историята.

Симеон Николов - от 3-годишен с волейбол, най-големия му страх до финала, който събуди нацията!

Напълно безплатно всеки един може тук да се наслади на сблъсъка на нашите волейболни национали срещу актуалният световен шампион Италия. 

На стадион "Юнак" ще има изненади, включително и някои от волейболните ни легенди от близкото минало ще бъдат тук, за да гледат заедно с всички фенове срещата, така че който иска има възможност да се срещне с някои от волейболните знаменитости от близкото минало.

И в Тарнава много се вълнуват за предстоящия финал. Вчера в селото имаше фолклорен празник, който хората го посветиха и на нашите волейболисти и предрекоха финал. Какви са емоциите днес - вижте във видеото.

 

bTV и MAX Sport 2 ще спазят традицията и ще излъчат на живо финала. Правата за излъчване на мача са предоставени безвъзмездно от А1 България и MAX Sport.

 

