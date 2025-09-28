Издигнаха екрана пред катедрала "Александър Невски" в София, на който софиянци ще имат възможност да гледат финала по волейбол между България - Италия.

Екранът е с големина - 6 на 4 метра. Осигурени са няколко шатри, около стотина места за седящи, но целият площад е обособен, така че хората, които искат да дойдат и да гледат този финал, ще могат да го направят.

От общината призовават всички да дойдат с енергия, със семействата си, приятели и близки, да подкрепим момчетата - заедно за победата.

За всеки случай да си вземат чадъри и дъждобрани.

Легенди от миналото на "Юнак"

След 12:00 часа отвориха вратите за най-нетърпеливите българи, които ще проследят срещата на стадион "Юнак".

След като имахме своето футболно-американско лято, сега пък имаме филипинската есен, която може да ни донесе първа световна титул в историята.

Напълно безплатно всеки един може тук да се наслади на сблъсъка на нашите волейболни национали срещу актуалният световен шампион Италия.

На стадион "Юнак" ще има изненади, включително и някои от волейболните ни легенди от близкото минало ще бъдат тук, за да гледат заедно с всички фенове срещата, така че който иска има възможност да се срещне с някои от волейболните знаменитости от близкото минало.

И в Тарнава много се вълнуват за предстоящия финал. Вчера в селото имаше фолклорен празник, който хората го посветиха и на нашите волейболисти и предрекоха финал. Какви са емоциите днес - вижте във видеото.

bTV и MAX Sport 2 ще спазят традицията и ще излъчат на живо финала. Правата за излъчване на мача са предоставени безвъзмездно от А1 България и MAX Sport.

