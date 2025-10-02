Отрицателен e естественият прираст на населението в цялата страна. Това показват данните от последното проучване на Националният статистически институт. Към края на миналата година населението на България е малко над 6,43 млн. души – или с 8000 души по-малко от предходната 2023 година.

Половината от населението на страната живее в Югозападния и Южния централен район. Най-малък по брой на населението е Северозападният район. Почти 74%, или над 4,74 млн. души живеят в градовете. Населените места без нито един жител са 199.

Снимка: bTV





Сгушеното в Стара планина село Бакьово е дом на едва 9 души. Вода в чешмите има, но хора в селото - почти няма.

Докато търсим местни хора, срещаме Румен Илиев. „Аз съм най-младият - на 60 години! Към 1991 г. започна да обезлюдява тука. Имаше стопанство, имаше всичко. А сега? Сега няма нищо! За вили е, безлюдно и това всичко тука починали са възрастните, няма никой“, разказва мъжът.

Снимка: bTV

Някога в селото е имало и училище. Сега обаче повечето къщи пустеят и се рушат. Местният магазин пази спомени от времето, когато в селото са се събирали много хора. Асен Василев прекарва част от времето си в селото. Казва, че млади семейства имат желание да се заселят, но имоти не се предлагат.

„Може би, пречка е поминъкът - какво биха правили тези хора, но България има огромен туристически потенциал. И вярвам, че това е една възможност. Не всичко да е свързано само с IT и някой да прави нещо на компютър”, коментира Асен Величков.

Снимка: bTV

Потенциал виждат и от местната община. „Прекрасната природа, виждате колко е зелено, въздухът е чист, има и река. Може би, природата привлича“, коментира Нина Копринджийска, зам.-кмет на Община Своге.

Статистиката показва още, че в сравнение с предходни години, селата в България без население или с едноцифрен брой жители са станали по-малко.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK