АТВ-то, което причина смъртта на Христина: През 2021 г. е на 8100 км, през 2025 г. - на 150 км. Как става това?

Обяснението даде Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  21:24 ч. 04.09.2025 г.

През последните месеци зачестиха инцидентите с АТВ-та и тротинетки. Някои от тях завършиха трагично. Има ли правила за наемането им и изисква ли се някаква квалификация, за да се качиш в тях?

„Контролът при този вид превозни средства е изключително занижен. Една част от тях отиват за регистрация като селско-стопански машини,  а другата част си подлежат на регистрация - така както моторите,  например, или леките автомобили“. Това заяви пред bTV Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики.

Майката на Христина, ударена от АТВ: Имам чувството, че всеки момент Тинето ще отвори очи

Тя коментира и АТВ-то, с което блъсната в Слънчев бряг починалата по-късно Христина. 

„Там получихме много интересна информация  чрез нашата платформа за подаване на сигнали,  че всъщност има проблем,  тъй като това превозно средство 5 години  е минавало на технически преглед.  На 10 август за първи път минава и то е на 816 км. 2021 г. километрите стават 8100 на това превозно средство. През 2023 година те са 3137.  И 2025 година превозното средство е на 150 км“, посочи пътният експерт.

Почина Христина, блъсната от АТВ в

„Сега ще ви обясня защо е така. Защото се представя едно превозно средство  с един регистрационен номер.  Де факто обаче регистрационният номер се отнася за съвсем друго превозно средство,  както най-вероятно ние предполагаме,  че е станало и в конкретния случаи“, обясни Русинова.

„В момента действа една система и в момента, в който това превозно средство – километражът не съвпада с предната година и километрите са по-малко, в Изпълнителна агенция започва да свети червена аларма. И ние питаме, ако това е било така, на какво се дължи това, че никой не е обърнал внимание, никой не е проверил на тази фирма превозните средства как минават на преглед“, допълни още тя.

Днес започна дългоочакваният ремонт на  отсечката, на която загина Сияна.

Престъпление с умисъл или неумишлено деяние: Как ще преквалифицират обвинението на Никола след смъртта на Христина?

„Както знаете, ние излязохме с доклад, който показва доста съществени дефицити, свързани с безопасността,  като например непочиствана с години растителност, ниско сцепление на асфалтовата настилка,  коловози,  странично изтласкване на асфалта - все неща, които превръщаха пътя в много опасен. И разбира се, нашето настояване беше тези проблеми да бъдат коригирани и отстранени,  което днес се случи“, посочи Русинова.

