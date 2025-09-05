Нова сензорна линия на границата с Турция при село Крайново от днес. Тя е част от проекта за разширяване на обхвата на системата за наблюдение и противодействие на нелегалната миграция.

Новоизградената линия е с дължина от почти 6 километра и със 101 видеокамери. Иначе по цялата граница, която е с дължина 271 километра, има ограда, от която почти 160 километра от нея са покрити с подобни камери. Целта – да се гарантира сигурността по границата.

В началото на тази година държавата сключи договор с консорциум от фирми за срок то 4 години, в който трябва всички 271 километра да бъдат покрити със система за видеонаблюдение. Амбицията на „Гранична полиция“ обаче е това да се случи до 2 години.

И още – сензорната линия ще има и радиолокационна система, в която е включена и антридонова система, за да прехваща и неутрализира дронове на наши неприятелски държави.

Уверението на директора на „Гранична полиция“ Антон Златанов е, че до декември догодина границата ще бъде за пример. Иначе, по негови думи, мигрантският натиск все още не спира.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK