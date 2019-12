Държавният глава иска да се заяви алтернатива и да спечели не само привърженици вляво, но и да хвърли мост вдясно. Тази теза застъпи Андрей Райчев, който заедно с Юлий Павлов коментираха в ефира на "Важното, казано на глас" по bTV Радио интервюто на президента Румен Радев в "Лице в лице".

Пред Цветанка Ризова държавният глава съобщи, че ще внесе конституционни промени. Много съм скептичен относно възможността промени в Конституцията да минат в това Народно събрание, особено в частта за съдебната система, коментира Павлов. Според Райчев президентът разбира, че без ГЕРБ няма да успее да промени каквото и да е, но предприема стъпката, за да се заяви алтернатива.

Социологът посочи, че има проблем в съдебната система, но няма причина да бъде търсен оперативен контрол върху главния прокурор, а не въведем възможност за импийчмънт на главния прокурор. Той (главният прокурор) може да полудее, тогава какво го правим, попита Райчев.

От своя страна Юлий Павлов заяви, че бързината, с която правителството реагира на критиките на Венецианската комисия, не даде възможност да бъдат осмислени нещата. Досега беше параграф 22, сега се опитват да го разкъсат, допълни Павлов.

Райчев обясни, че президентът е можел да бави топката с подписването на указа за назначаване на Иван Гешев и да "развали" държавата, но не е искал да го прави. Според него е ясно, че на изборите през 2021 г. Радев ще участва и изостря отношенията си с премиера и лидер на ГЕРБ Бойко Борисов.

Президентът се опитва да бъде гласа на опозицията и гласа на недоволните от това правителство, коментира Юлий Павлов. По думите му някои от твърденията на държавния глава са на ангро. Според Райчев голямата опасност е все повече хора да смятат, че изборите са нечестни.