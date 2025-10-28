Акция на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) се провежда в териториалната дирекция на Агенция "Митници" в Русе, потвърди за БТА окръжният прокурор Радослав Градев.

На този етап той отказва повече коментар по случая. Действията продължават. Повече информация за акцията ще бъде дадена по-късно.

