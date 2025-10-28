Софийският апелативен съд отмени домашния арест на бившия директор на митницата в Пловдив Мирослав Беляшки и го замени с парична гаранция в размер на 8000 лева, съобщава БНР.

Беляшки беше задържан в края на април при специализирана полицейска операция по обвинение в злоупотреба със служебно положение. 

В хода на разследването бяха установени данни за опит за неправомерно предотвратяване на митническа инспекция на тежкотоварно превозно средство, което е спряно на вход на ГКПП „Капитан Андреево“, съобщиха тогава от Софийска градска прокуратура. 

То е било натоварено с цигари, произведени в страна извън Европейския съюз, които е трябвало да преминат транзитно през Република България, с крайна дестинация – Република Румъния.

Снимка: Ладислав Цветков

Той прекара два месеца в ареста, след което му беше наложена втората по тежест мярка за неотклонение "домашен арест". 

Софийският апелативен съд остави бившия шеф на пловдивската митница Мирослав Беляшки в ареста

Според апелативните съдии, не може тежестта на деянието, за което е повдигнато обвинение, да служи за оправдание за дълги периоди на задържане на дадено лице, както и от него да се извежда предположението, че на свобода обвиняемият може да извърши друго престъпление. 

Задържаният бивш шеф на пловдивската митница Мирослав Беляшки обжалва мярката си за неотклонение

Определението на Софийския апелативен съд е окончателно.

Мирослав Беляшки оглави митницата в Пловдив през 2024 година със заповед на Петя Банкова. Той е ПР- експерт и беше част от екипа на Здравко Димитров като кмет и областен управител на Пловдив. 

 

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK