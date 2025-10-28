Софийският апелативен съд отмени домашния арест на бившия директор на митницата в Пловдив Мирослав Беляшки и го замени с парична гаранция в размер на 8000 лева, съобщава БНР.

Беляшки беше задържан в края на април при специализирана полицейска операция по обвинение в злоупотреба със служебно положение.

В хода на разследването бяха установени данни за опит за неправомерно предотвратяване на митническа инспекция на тежкотоварно превозно средство, което е спряно на вход на ГКПП „Капитан Андреево“, съобщиха тогава от Софийска градска прокуратура.

То е било натоварено с цигари, произведени в страна извън Европейския съюз, които е трябвало да преминат транзитно през Република България, с крайна дестинация – Република Румъния.

Той прекара два месеца в ареста, след което му беше наложена втората по тежест мярка за неотклонение "домашен арест".

Според апелативните съдии, не може тежестта на деянието, за което е повдигнато обвинение, да служи за оправдание за дълги периоди на задържане на дадено лице, както и от него да се извежда предположението, че на свобода обвиняемият може да извърши друго престъпление.

Определението на Софийския апелативен съд е окончателно.

Мирослав Беляшки оглави митницата в Пловдив през 2024 година със заповед на Петя Банкова. Той е ПР- експерт и беше част от екипа на Здравко Димитров като кмет и областен управител на Пловдив.

