Адвокатът на Петя Банкова: С Паскал се очаква досъдебното производство да влезе в активна фаза

Той е основен обвиняем по дело, известно като аферата „Митниците“

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  20:28 ч. 27.08.2025 г.

След близо 11 месеца задържане в Сърбия, Никола Николов Паскал бе екстрадиран у нас. Той е основен обвиняем по дело, известно като аферата „Митниците“, включващо обвинения за организирана престъпна група, длъжностни престъпления, пране на пари, подкупи и контрабанда.

Сръбските власти предадоха на България сочения за контрабандист Никола Николов -Паскал (ОБЗОР)

С пристигането на Паскал се очаква досъдебното производство да влезе в активна фаза. Това потвърди адвокат Людмил Рангелов, защитник на друг ключов обвиняем – бившия директор на Агенция „Митници“ Петя Банкова.

„От ноември миналата година няма никакво процесуално развитие по делото. Сега, когато всички обвиняеми са на разположение на българските власти, делото най-сетне ще започне да се движи“, коментира адв. Рангелов.

По думите му, процедурата по екстрадиция от Сърбия традиционно е сложна и бавна, но в случая се е развила в обичайни срокове, с оглед на многократните възможности за обжалване

Не е ясно дали прокуратурата ще поиска постоянен арест за Никола Паскал. Според адв. Рангелов няма правна необходимост за подобна мярка, особено при положение че всички други обвиняеми са на свобода.

Адвокат на Петя Банкова: Тя беше заплашена много сериозно чрез чат приложение

„Има и данни за влошено здравословно състояние на Паскал. Преди да се вземе решение за задържането му, той ще бъде прегледан в болницата на МВР“, обясни адвокатът.

На въпрос дали разпитът на Паскал може да доведе до нови обвиняеми, адвокатът беше скептичен:

„Ако Паскал даде информация, която уличава други лица, е възможно да има нови обвиняеми. Но не вярвам да сътрудничи“, посочи Рангелов.

Вижте още във видеото.

