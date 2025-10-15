19-годишният младеж, който простреля 5-годишно дете в Ямбол с пневматичен пистолет, е с предишни криминални прояви, съобщи за БТА ръководителят на Районната прокуратура Мина Грънчарова.

Осъждан е за грабеж и за притежание на наркотични вещества. По разследването предстоят разпити на свидетели и назначаване на експертизи, за да се изясни умишлена ли е била стрелбата.

„Това е пистолет, който не подлежи нито на регистрационен, нито на уведомителен режим. Законът е такъв, т.е. всеки може да си купи такова оръжие“, каза още районният прокурор на Ямбол.

В момента 19-годишният младеж е задържан с прокурорско постановление за 72 часа. Прокуратурата ще иска той да остане постоянно в ареста. Очаква се мярката за неотклонение да бъде гледана утре в съда.

Инцидентът стана на 10 октомври на детска площадка в ямболския квартал „Зорница”. Пострадалото дете е с контузна рана на врата, без опасност за живота.

Младежът, произвел изстрелите, е с повдигнато обвинение за причиняване на лека телесна повреда по хулигански подбуди.

