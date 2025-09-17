Крадци са проникнали в Парижкия музей по естествена история и са откраднали златни образци на стойност 600 000 евро в поредния от поредицата тревожни обири на културни институции, според музея, предаде БГНЕС.

Известен с динозавърските си скелети и препарирани животни, Националният музей по естествена история в шикозния 5-ти район на френската столица притежава и галерия по геология и минералогия.

Според информациите на 16 септември крадците са използвали ъглошлайф и газова горелка, за да проникнат в комплекса край реката, който е популярен сред парижани и туристи.

„Кражбата засяга няколко екземпляра от националните колекции на музея, съдържащи естествено злато“, съобщиха от пресслужбата на музея за АФП късно.

„Въпреки че откраднатите експонати се оценяват на около 600 000 евро въз основа на цената на суровото злато, те все пак имат неизмерима културна стойност“, добавиха оттам.

Естественото злато е метална сплав, съдържаща злато и сребро в естествената им, нерафинирана форма.

Анонимен източник от полицията е съобщил на вестник „Паризиен“, че алармената и наблюдателната система на музея са били деактивирани от кибератака през юли, като крадците явно са били наясно с тази уязвимост.

„Този инцидент идва в критичен момент за културните институции и по-специално за музеите. През последните месеци няколко публични колекции са били обект на кражби“, добавиха от музея.

Той не даде подробности за другите кражби, но е известно, че Националният музей „Адриен Дюбуш“ в Лимож, Централна Франция, е бил обект на взлом по-рано този месец.

Крадците са откраднали две чинии и ваза от китайски порцелан, класифицирани като национални съкровища. Загубите се оценяват на 6,5 милиона евро.

През ноември миналата година четирима мъже с брадви и бейзболни бухалки разбиха витрините на музея „Коняк-Же“ в Париж посред бял ден и откраднаха няколко произведения от 18-ти век.

На следващия ден бижута на стойност няколко милиона евро бяха откраднати по време на въоръжен грабеж в музей в Саон-е-Лоар в централна Франция.

