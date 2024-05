48-годишният Бен Кинг казва, че трябва да носи тапи за уши, за да спи през нощта, поради постоянното кудкудякане.

„Вече са извън контрол, не са само една или две - ако някой дойде и ги премести, бих му купил голяма бира“, коментира мъжът.

Има обаче и такива, които се застъпват за животните - казват, че те допринасят за селския чар на селото.

Hundreds of wild chickens are terrorising a British village



The birds have turned the lives of the residents of Snettisham into a real "hell", waking people up at 4am, climbing into vegetable gardens and destroying crops. It is not known exactly where they came from, and even in pic.twitter.com/nmYUBSKLCC