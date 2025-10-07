Бразилският гадател Атос Саломе, популярен като „Живият Нострадамус“, предупреди за радикални промени в глобалния баланс на силите след „безпрецедентна“ военна среща в САЩ, съобщава „Дейли мейл“.

Според 39-годишния медиум, който преди това бе предсказал пандемията от COVID-19, прекъсването на работата на Microsoft и смъртта на кралица Елизабет II, наскорошна среща на американски генерали може да бъде „точката от няма връщане назад“ за световния ред.

„Тази среща може да доведе до нови съюзи, неочаквани съкращения или дори промени в глобалното господство. Следващите три месеца ще определят дали това е просто административна реорганизация или подготовка за глобална трансформация“, коментира Саломе.

Среща на висок ниво в Куантико

Миналата седмица военният министър на САЩ Пийт Хегсет свика приблизително 800 висши военни служители във военновъздушната база Куантико в щата Вирджиния.

Той произнесе остра реч пред генералите, заявявайки: „Долу DEI, момчетата в рокли и половите илюзии... гответе се за война“.

( DEI e новата либерална идеология за многообразието, равенството и приобщаването за справедливо третиране и пълноценното участие на всички хора, включително на хората с нетрадиционна сексуалност и свяна на пола).

Хегсет също обяви възстановяването на „мъжките стандарти“ за физическа подготовка: „Уморен съм да виждам дебели войници“.

Саломе казва: „Това беше изпитание за лоялност.“ Пророкът е убеден, че събитието в Куантико е имало по-дълбок смисъл: „Това не е просто среща. Това е изпитание за послушание. Тези, които се подчиняват, ще останат. Тези, които се съпротивляват, ще си тръгнат.“

Саломе предполага, че самото място на срещата, свързано със специални операции и разузнаване, намеква за теми, свързани със киберсигурността и съвременните оръжия.

Екстрасенсът смята, че след срещата ще започне „най-голямата чистка на офицери от Втората световна война насам“: „Ще има принудителни оставки, мълчаливи уволнения и стратегически замествания“, каза той.

Според него САЩ биха могли да намалят военното си присъствие в Близкия изток, Европа и Азия, като се съсредоточат върху „вътрешна отбрана“ – с други думи, да се превърнат в „континентална крепост“.

Символичната поява на Тръмп

Саломе обърна особено внимание на присъствието на Доналд Тръмп на тази среща. „Тръмп пред стотици генерали създава образ на абсолютна власт над Пентагона. Това е първата репетиция за колективно подчинение на военния елит.“ Според него записването на събитието ще послужи като доказателство за „институционална лоялност към правителството“.

Саломе предупреждава, че последствията могат да бъдат както вътрешни, така и международни. Възможно е разделение в САЩ между тези, които подкрепят новата военна линия, и тези, които тихо се съпротивляват. А съюзниците биха могли да възприемат това като сигнал за отказ от международни задължения. „Свидетели сме на раждането на нов военен ред, който може или да укрепи Америка, или да доведе до глобален хаос“, заключи екстрасенсът.

