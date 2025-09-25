Жена е обвинена, че е използвала наркотици, примесени с фентанил, за да упои и след това ограби четирима мъже — като трима от тях са загинали.

36-годишната Табита Бъндрик от Ню Йорк, която пледира невинна в сряда, е обвинена, че е действала между 2023 и 2024 година. На 20 април 2023 г., според обвинението, тя се приближила до двама мъже в квартал Вашингтон Хайтс, под претекст че им продава сапун. След това им предложила сексуални услуги срещу заплащане и ги завела в празен апартамент, в който проникнала незаконно. Там им дала наркотици с фентанил, представяйки ги за кокаин, пише ABC news.

Единият от мъжете се събудил на следващата сутрин и открил своя приятел Марио мъртъв до него, а личните им вещи липсвали. Той не си спомнял нищо от предната вечер.

Второто убийство се случило на 27 септември 2023 г., отново във Вашингтон Хайтс, когато Бъндрик срещнала Мигел Навес, на 39 години. Тя го придружила до апартамента му и му дала фентанилови наркотици. Брат му го намерил мъртъв три дни по-късно, а личните му вещи също били откраднати.

Третият фатален случай е от 25 февруари 2024 г., когато Бъндрик проследила Абрихан Фернандес, на 34 години, до жилищната му сграда и му дала същия вид наркотици. По-късно е видяна да изнася няколко големи чанти от апартамента.

Според обвинителите, тя е използвала кредитната карта на Фернандес няколко пъти, както и откраднатите мобилни телефони на другите мъже.

Нейните адвокати твърдят, че тя не е „изчислителен убиец“ или „безсърдечен манипулатор“, а по-скоро жертва на сексуално насилие в детството, която функционира на интелектуално ниво, съответстващо на трети клас. Те казват, че тя не е наркодилър, а е използвала наркотиците, за да се справи с травмата от проституцията, в която се е озовала.

„Госпожа Бъндрик несъмнено е взела лошо решение, когато е споделила наркотиците си с мъже, които просто са търсели „забавление“. Но тя никога не е възнамерявала да убие когото и да било“, пишат те. „Всъщност, тя е използвала същите наркотици заедно с всеки от тях.“

Федералните прокурори в отделно становище отбелязват, че макар Бъндрик може и да не е имала прякото намерение да убие жертвите си, тя е знаела, че фентанилът може да бъде смъртоносен — и въпреки това го е давала и на други мъже впоследствие.

